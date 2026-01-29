Avião desaparecido na Colômbia é encontrado; 15 mortes confirmadas

Um acidente aéreo deixou 15 mortos perto da fronteira da Colômbia com a Venezuela, entre eles um congressista e um candidato à Câmara dos Representantes, informou nesta quarta-feira à AFP a autoridade aeronáutica colombiana.
A aeronave da Satena, companhia aérea estatal, decolou da cidade fronteiriça de Cúcuta para um voo de cerca de 23 minutos, mas perdeu contato minutos antes do pouso, por volta do meio-dia (17h00 GMT) e ficou desaparecida por algumas horas.
— Não há sobreviventes — disse à AFP um funcionário da Aeronáutica Civil da Colômbia, autoridade aérea do país. O governo mobilizou a Força Aérea para buscar o avião e resgatar os corpos no local do acidente, uma região montanhosa de Norte de Santander, com vastas áreas controladas pela guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN).
Em comunicado, a Satena informou que por volta das 14h (horário local), a aeronave esgotou seu tempo de autonomia de voo.
O avião tinha pouso previsto para as 12h05, mas não chegou ao destino, o que levou ao acionamento dos protocolos de emergência. Sabe-se ainda que se tratava de um Beechcraft 1900, de matrícula HK4709, operado pela empresa Searca, com 13 passageiros e dois tripulantes a bordo.
De acordo com o comunicado oficial, todos os recursos disponíveis foram acionados em coordenação com a Força Aeroespacial Colombiana e a Aeronáutica Civil para localizar a aeronave. Também foi disponibilizada uma linha telefônica para fornecer informações oficiais aos familiares das pessoas a bordo.
Detalhes técnicos da aeronave
O Beechcraft 1900 é um avião bimotor turboélice de alto desempenho, projetado para operar em geografias difíceis, como a colombiana. Ele possui capacidade de até 19 passageiros, voa a 440 km/h, consegue alcançar até 25 mil pés de altitude e possui autonomia de até 6 horas e 30 minutos de voo contínuo.
Com informações de AFP e El Tiempo