Gui Santos tem noite histórica pelos Warriors e entra para lista seleta de brasileiros na NBA

Único brasileiro atuando na
NBA
Gui Santos foi titular do Warriors e terminou a partida com 11 pontos, 10 rebotes e duas assistências, o que não foi o suficiente para evitar a derrota para o Minnesota Timberwolves por 108 a 83.
O brasileiro falou após o jogo sobre o feito histórico que conseguiu e afirmou que sabe que ainda pode melhorar mais em quadra.
“Fica melhor quando você vence, né? Mas eu aceito isso. Em alguns jogos eu vou arremessar mais. Não sei quantos arremessei hoje, mas acho que foi o maior número da minha carreira. E vão ter jogos que vou arremessar duas vezes. Acho que posso melhorar meu jogo, cometer menos erros”, disse em coletiva.
O Warriors não teve em quadra seus principais jogadores, como Stephen Curry, Draymond Green e Jimmy Butler, todos lesionados. Heptacampeão da NBA, o Golden State ocupa atualmente o 8° lugar da conferência oeste.
Lista seleta de brasileiros
Gui Santos foi apenas o 9° brasileiro na história da NBA a conseguir um duplo-duplo. Ele se juntou a nomes históricos da liga, como Nenê Hilário, Anderson Varejão e Tiago Splitter – hoje treinador do Portland Trail Blazers. Confira a lista completa:
- Nenê: 108
- Anderson Varejão: 90
- Tiago Splitter: 20
- Cristiano Felicio: 6
- Leandrinho: 5
- Bruno Caboclo: 4
- Vitor Faverani: 1
- Mãozinha Pereira: 1
- Gui Santos: 1