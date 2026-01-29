quando o dinheiro cai na conta?

O Governo Federal deve manter em 2026 a política de antecipação do 13º salário do INSS, repetindo o modelo adotado nos últimos anos. Caso o cronograma siga o mesmo padrão recente, a primeira parcela do abono anual deverá ser paga em abril, enquanto a segunda tende a ser liberada em maio, junto com o benefício mensal. Até o momento, no entanto, as datas oficiais ainda não foram divulgadas.

Desde a pandemia, a antecipação do 13º salário se consolidou como uma estratégia recorrente para reforçar a renda de aposentados e pensionistas no início do ano. Na prática, o adiantamento tem ajudado milhões de beneficiários a equilibrar o orçamento doméstico, quitar dívidas e custear despesas essenciais, como medicamentos e tratamentos de saúde.

Como deve funcionar o pagamento em 2026

Se o governo confirmar o modelo aplicado nos últimos anos, o pagamento do abono anual ocorrerá em duas etapas. A primeira parcela, correspondente a 50% do valor do benefício, deve ser depositada em abril, sem qualquer desconto.

Já a segunda parcela, prevista para maio, sofre a incidência dos descontos legais, como o Imposto de Renda, quando aplicável. Por isso, muitos segurados recebem um valor menor nessa etapa final. Mesmo assim, a antecipação garante um alívio financeiro importante logo nos primeiros meses do ano.

Quem tem direito ao valor integral

Recebem o valor integral do 13º salário do INSS os beneficiários que mantiveram o pagamento ativo durante todos os 12 meses anteriores ao depósito do abono. Nesses casos, o valor corresponde exatamente ao benefício mensal bruto.

Por outro lado, quem passou a receber aposentadoria, pensão ou auxílio ao longo do ano recebe o 13º de forma proporcional. O cálculo é feito dividindo o valor mensal por 12 e multiplicando pelo número de meses em que houve pagamento do benefício.

Benefícios que garantem o 13º salário

Têm direito ao abono anual os segurados que recebem:

aposentadoria;

pensão por morte;

auxílio-doença;

auxílio-acidente;

auxílio-reclusão.

Já os beneficiários do BPC/Loas não recebem o 13º salário. Isso ocorre porque o benefício possui caráter assistencial e não integra o regime previdenciário do INSS.

Atenção ao calendário oficial

Apesar da forte expectativa de antecipação para abril e maio, o INSS reforça que os segurados devem acompanhar apenas os canais oficiais. O calendário definitivo do 13º salário de 2026 ainda não foi publicado, e o governo pode promover ajustes no cronograma.