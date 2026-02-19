Azul aguarda aval do Cade para aporte da American | Empresas

Na reta final do seu processo de recuperação judicial nos Estados Unidos (“Chapter 11”), a Azul mira seus esforços agora na validação do aporte da American Airlines. O tema deve ser avaliado pela Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) nas próximas semanas. O passo chega depois de a aérea conseguir, na semana passada, o aval do órgão antitruste para o investimento da também americana United.

Source link