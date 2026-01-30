Baralho cigano: vejas as previsões de fevereiro de 2026 para os 12 signos

Fevereiro chegará como um mês de virada consciente. O baralho cigano sopra verdades que pedirão atenção, escolhas mais alinhadas e movimentos feitos com intenção. As cartas falam de diálogos reveladores, decisões que não poderão mais ser adiadas e caminhos que se abrirão quando houver coragem para mudar a rota.

Não será um período de pressa cega, mas de avanço estratégico. Cada signo receberá um chamado claro para observar sinais, cortar excessos e seguir apenas o que faz sentido para a alma. Fevereiro não prometerá facilidades vazias, e sim clareza, amadurecimento e recompensas proporcionais à verdade com que cada um conduzirá sua vida.

Respire fundo, leia com presença e permita que as mensagens encontrem você no ponto exato em que está. O jogo está aberto, e o movimento agora é consciente.

Áries – cartas: Cavaleiro, Montanha e Sol

Para os arianos, fevereiro começará acelerado, mas pedirá paciência (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Conforme as cartas “Cavaleiro”, “Montanha” e “Sol”, fevereiro começará acelerado, mas pedirá paciência. Um desafio surgirá para testar sua persistência. A recompensa virá com clareza, sucesso e reconhecimento.

Mensagem: não force a montanha, atravesse com estratégia.

Touro – cartas: Casa, Cegonha e Jardins

Para os taurinos, mudanças positivas ocorrerão no lar, na família ou na base emocional (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Conforme as cartas “Casa”, “Cegonha” e “Jardins”, mudanças positivas ocorrerão no lar, na família ou na base emocional. Convites e encontros trarão oportunidades inesperadas.

Mensagem: abrir a porta certa transforma tudo.

Gêmeos – cartas: Pássaros, Livro e Chave

Conversas importantes revelarão verdades antes ocultas aos geminianos (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Conforme as cartas “Pássaros”, “Livro” e “Chave”, conversas importantes revelarão verdades antes ocultas. Um segredo, estudo ou revelação abrirá novos caminhos.

Mensagem: conhecimento é libertação.

Câncer – cartas: Lua, Coração e Anel

Será um excelente mês para o canceriano firmar vínculos afetivos ou espirituais (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Segundo as cartas “Lua”, “Coração” e “Anel”, emoções profundas marcarão o período, com romances fortalecidos e compromissos assumidos. Será um excelente mês para firmar vínculos afetivos ou espirituais.

Mensagem: honre seus sentimentos, eles sabem o caminho.

Leão – cartas: Sol, Raposa e Cegonha

Para o leonino, mudanças profissionais ou de postura serão necessárias (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Conforme as cartas “Sol”, “Raposa” e “Cegonha”, o brilho pessoal estará em alta, mas exigirá atenção a pessoas interesseiras. Mudanças profissionais ou de postura serão necessárias.

Mensagem: seja luz sem ingenuidade.

Virgem – cartas: Árvore, Caminhos e Estrela

A proteção espiritual acompanhará as escolhas do virginiano (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Segundo as cartas “Árvore”, “Caminhos” e “Estrela”, haverá cura emocional e espiritual. Uma decisão importante definirá seu crescimento a longo prazo. A proteção espiritual acompanhará suas escolhas.

Mensagem: crescer também é escolher.

Libra – cartas: Buquê, Jardim e Coração

Será um mês de harmonia, encontros, afeto e sociabilidade para o libriano (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Conforme as cartas “Buquê”, “Jardim” e “Coração”, será um mês de harmonia, encontros, afeto e sociabilidade. O período favorecerá amores, amizades e exposições públicas.

Mensagem: compartilhar beleza cura.

Escorpião – cartas: Cobra, Foice e Âncora

Após um rompimento, virão estabilidade e força renovada para o escorpiano (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Segundo as cartas “Cobra”, “Foice” e “Âncora”, cortes necessários acontecerão em situações tóxicas. Após um rompimento, virão estabilidade e força renovada.

Mensagem: libertar-se é um ato de poder.

Sagitário – cartas: Navio, Carta e Sol

Movimentos, viagens ou mudanças de planos marcarão o mês do sagitariano (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Conforme as cartas “Navio”, “Carta” e “Sol”, movimentos, viagens ou mudanças de planos marcarão o mês. Notícias excelentes iluminarão decisões e projetos.

Mensagem: o horizonte se expande quando você confia.

Capricórnio – cartas: Torre, Livro e Cruz

Para o capricorniano, processos internos profundos serão ativados (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Segundo as cartas “Torre”, “Livro” e “Cruz”, processos internos profundos serão ativados. Um aprendizado virá acompanhado de responsabilidade e maturidade espiritual.

Mensagem: nem todo fardo é castigo; alguns são iniciação.

Aquário – cartas: Estrela, Pássaros e Chave

Para o aquariano, a comunicação estará favorecida e respostas esperadas chegarão (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Conforme as cartas “Estrela”, “Pássaros” e “Chave”, ideias, diálogos e soluções surgirão com fluidez. A comunicação estará favorecida e respostas esperadas chegarão.

Mensagem: sua voz abre portais.

Peixes – cartas: Lua, Peixes e Jardim

A vida social ativa trará oportunidades financeiras e emocionais ao pisciano (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Segundo as cartas “Lua”, “Peixes” e “Jardim”, a sensibilidade estará aliada à prosperidade. A vida social ativa trará oportunidades financeiras e emocionais.

Mensagem: quando você flui, o universo responde.

Energia geral de fevereiro

Fevereiro será um mês de decisões conscientes, diálogos reveladores e ajustes de rota. O baralho cigano fala de movimento com propósito e escolhas alinhadas à verdade interior.

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.