vilões da rede de esgoto

Recentemente, um vídeo de um “bueiro” transbordando água suja próximo a uma Unidade de Saúde de Curitiba, no bairro Bacacheri, viralizou no Instagram, rendendo comentários de indignação e pedidos de que alguém solucionasse o problema. A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) explica que a situação mostrada no vídeo não se trata de um bueiro e sim de uma caixa desarenadora – que retém areia, terra e sólidos minerais carregados no esgoto.

Essa caixa é limpa periodicamente. Entretanto, de acordo com a Sanepar, o local entope com frequência porque uma variedade de materiais e produtos entram na rede de esgoto, jogados em vasos sanitários, pias e tanques nas regiões próximas.

Somente nesta caixa desarenadora são retirados cerca de 50 quilos de entulho por mês. Por ano, um único ponto soma 600 quilos lixo jogado indevidamente na rede de esgoto.

Foto: Sanepar

Fio de telefone, lenço umedecido e madeira

Na quarta-feira (28/01), o agente técnico operacional da Sanepar Adriano Faria foi o responsável pela limpeza do local. Segurando um emaranhando de sujeira desagradável, ele descreve o que encontrou.

“Retiramos muito lixo. Formou-se um emaranhado de fio de telefone, muito lenço umedecido, absorvente, fralda descartável, pano, cabelo. Tem madeira, muito plástico e muito papel higiênico, que não dissolve e vira uma mistura”, conta Faria.

Comportamento comum em outros pontos do Paraná

Segundo a Sanepar, o mesmo se repete em muitos pontos dos mais de 43 mil quilômetros de rede de esgoto que a Companhia tem pelo Paraná, prejudicando o sistema de tratamento de esgoto – esses materiais atrasam e encarecem o processo, pela necessidade de paradas para limpezas e conserto de equipamentos das estações de tratamento.

“Precisamos que toda a população colabore para garantir a integridade das redes. Esses descartes irregulares causam entupimentos, rompimentos das tubulações, refluxo do esgoto para dentro de imóveis, extravasamentos a céu aberto, prejudicando as pessoas e ao meio ambiente”, destaca o diretor presidente da Sanepar, Wilson Bley.

Nos pontos de saída de água nos imóveis (ralos de pia, tanque, chuveiro, máquina de lavar e vaso sanitário), pode ser lançada somente a água já usada.

Objetos que não podem ser descartados no vaso sanitário

O vaso sanitário deve ser usado somente para dejetos humanos (fezes, urina, vômito). Não podem ser jogados nos pontos de saída dos imóveis: Papel higiênico, Lenços umedecidos, Absorventes, Fraldas, Cotonetes, Fio dental, Lâmina de barbear/depilar, Cabelo, Resto de comida, Areia de gato, Cigarro, Preservativo, Medicamentos, Sacolas plásticas, Tecidos, Papel/papelão, Óleo e outras gorduras, Solventes, Cera de depilação.