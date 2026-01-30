Mulher é resgatada após 2 meses em cárcere privado no Paraná

Uma mulher foi resgatada na tarde de quinta-feira (29/01) após ser mantida em cárcere privado por aproximadamente dois meses em um hotel no centro de Londrina, no Paraná. O resgate foi realizado por equipes do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que contou com a atuação da Rádio Patrulha (RPA) e da Patrulha Maria da Penha.

A vítima, que veio de São Paulo para acompanhar o companheiro, passou a viver um verdadeiro pesadelo. Durante o período de cativeiro, ela sofreu agressões físicas severas, como socos e tapas, além de queimaduras de cigarro e teve o cabelo cortado à força pelo agressor.

No momento do resgate, a mulher apresentava sinais evidentes de privação e desnutrição, relatando que estava sem se alimentar desde a última terça-feira (27/01) e que não tinha acesso a refeições adequadas durante todo o período de cárcere.

A rotina da vítima era completamente controlada pelo agressor, que só permitia sua higiene pessoal e uso do celular sob supervisão direta. Durante o atendimento, as equipes policiais constataram indícios de múltiplas formas de violência: psicológica, patrimonial e sexual.

A polícia não detalhou como ocorreu a denúncia do caso.

Homem que manteve mulher em cárcere privado foi preso

O homem, de 32 anos, havia fugido inicialmente, mas foi localizado pelas equipes policiais. Ele recebeu voz de prisão pelos crimes de violência doméstica, cárcere privado e estupro, sendo encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para as providências legais.

Após o resgate, a mulher recebeu atendimento imediato da Patrulha Maria da Penha e foi acolhida pelo Centro de Atendimento de Referência à Mulher (CAM), onde passou a receber o suporte e os cuidados necessários.

Denúncias de violência contra a mulher

A Polícia Militar do Paraná reforça a importância de denunciar casos de violência doméstica. Vítimas, testemunhas ou qualquer pessoa que tenha conhecimento dessas situações podem acionar a PM pelo telefone 190, o Disque-Denúncia 181, ou procurar uma delegacia.