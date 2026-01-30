Operação do MPPR em Quatro Barras em conjunto com a Polícia Civil busca desarticular grupo criminoso armado especializado em roubo de cargas

O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, participou nesta semana de operação deflagrada em conjunto com a Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas, da Polícia Civil. A ação, realizada na última terça-feira, 27 de janeiro, teve como foco a desarticulação de organização criminosa armada especializada em roubo de cargas.
Áudio do Promotor de Justiça André Luiz de Araújo
Foram cumpridos 8 mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão em municípios de três estados (Paraná, Santa Catarina e São Paulo), além de ordens judiciais de sequestro de bens e quebra de sigilo de dados.
As apurações tiveram início em janeiro de 2025, a partir do roubo de uma carga de azeite de oliva (avaliada em aproximadamente R$ 1 milhão) no Posto Serra da Graciosa, em Quatro Barras. Na ocasião, o motorista foi mantido refém sob grave ameaça. A carga foi recuperada posteriormente em Joinville (SC). Segundo as investigações, a associação criminosa funcionava como uma “empresa do crime”, com divisões claras entre os núcleos de comando, logístico e financeiro, e também atuava com desvios de cargas de salmão, bebidas, eletrodomésticos e cabos de fibra ótica.
Para cometer os crimes, os investigados utilizavam uma empresa de fachada que emitia notas fiscais fraudulentas que já somam mais de R$ 1,3 milhão. São apurados os crimes de organização criminosa armada, roubo majorado, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
