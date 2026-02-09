Barracas y Gimnasia empatan sin goles tras los primeros 25' :: Olé

09/02/2026 16:08hs.
Tras un flojo arranque en el torneo, Barracas quiere aprovechar el envión anímico que le dejó la clasificación a 16avos de Copa Argentina tras vencer a Temperley, para buscar sumar sus primeros tres puntos en el Apertura. Por su parte, Gimnasia apunta a seguir por la senda de la victoria después de vencer a Aldosivi en la última fecha. El Lobo meterá dos variantes: Nacho Fernández dejó atrás su bursitis en el codo, por lo que va a tomar el lugar de Lucas Castro, mientras que Ignacio Miramón, ya recuperado físicamente, sumará su primera titularidad en reemplazo de Augusto Max.
Mirá también