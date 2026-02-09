Greenvolt instala comunidade de energia no centro de treino do FC Famalicão

A Greenvolt Comunidades inaugurou uma comunidade de energia no Centro de Treinos do Futebol Clube Famalicão, um projeto que permite ao clube produzir energia renovável para autoconsumo e partilha com a comunidade envolvente, incluindo famílias e empresas.

A cobertura do centro de treinos integra agora 372 painéis solares, permitindo produzir 299,8 MWh de energia limpa por ano e assegurar cerca de 42% das necessidades energéticas da infraestrutura, o que representa uma poupança estimada de 65%/ano face à sua atual tarifa de energia.

Para além da produção destinada ao autoconsumo, o sistema será capaz de gerar um excedente anual estimado em cerca de 122 MWh, que será partilhado a preços mais competitivos com famílias e empresas que façam parte da comunidade de energia, com uma poupança estimada de 30%/ano face à sua atual tarifa de energia.

Segundo João Manso Neto, CEO do Grupo Greenvolt, “olhamos para a produção descentralizada de energia como um pilar fundamental da transição energética e acreditamos que o setor do desporto, e o futebol em particular, reúne todas as condições para a implementação deste tipo de projetos, com infraestruturas de grande dimensão que podem ser valorizadas para a produção e partilha de energia renovável”.

Para Miguel Ribeiro, Presidente da SAD do Futebol Clube Famalicão, “este projeto representa um passo importante na estratégia de sustentabilidade do clube e deixa-nos particularmente orgulhosos, porque à dimensão ambiental e financeira se junta uma forte componente social, com a possibilidade de partilha de energia limpa com a nossa comunidade. Além disso, enquadra-se na estratégia e valores do Futebol Clube Famalicão, numa clara demonstração de preocupação pelo meio ambiente”.

Já José Queirós de Almeida, CEO da Greenvolt Comunidades, afirma que “num contexto de aumento constante dos preços da eletricidade a que temos vindo a assistir, projetos como o do FC Famalicão demonstram a importância de decisões firmes e atempadas, capazes de maximizar benefícios económicos e ambientais. Esta comunidade de energia tem entrada em funcionamento prevista antes do verão, um período em que a produção solar atinge níveis mais elevados, potenciando desde logo uma maior poupança”.

A Greenvolt Comunidades conta atualmente com mais de 160 projetos em Portugal, dos quais 109 (cerca de 45 MWp) já se encontram em funcionamento, entre os quais se incluem vários clubes desportivos, nomeadamente FC Porto, “Os Belenenses”, CD Feirense, CD Tondela ou SC Braga.