No local, equipes do Corpo de Bombeiros e da Perícia da Polícia Civil trabalham para remover o corpo da vítima
O acidente que vitimou Daniel Herculano, de 67 anos, no viaduto da BR-163 deixou o trânsito lento na saída para Três Lagoas. Segundo a concessionária da rodovia, são 5 km de congestionamento. No local, equipes do Corpo de Bombeiros e da Perícia da Polícia Civil trabalham para remover o corpo da vítima.
Um acidente fatal envolvendo uma carreta carregada de soja causou congestionamento de 5 quilômetros no viaduto da BR-163, na saída para Três Lagoas. O condutor, de 67 anos, que havia partido de Sinop (MT), morreu no local após uma possível colisão com um caminhão-caçamba que teria invadido a preferencial. O tráfego apresenta lentidão de 3 quilômetros no sentido norte e 2 quilômetros em direção a São Paulo. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Perícia da Polícia Civil trabalham no local, que está completamente bloqueado. Motoristas são orientados a utilizar rotas alternativas pela Rua Marquês de Pombal e Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo.
O condutor que acabou falecendo no local do acidente é natural de Alta Floresta, no Mato Grosso, e havia carregado a carreta em Sinop (MT), a cerca de 1145 quilômetros de Campo Grande. O nome foi obtido pelo Corpo de Bombeiros por meio da consulta da placa do veículo.
De acordo com a Motiva Pantanal, o tráfego está mais lento no sentido norte, com 3 km de retenção. Para quem segue em direção a São Paulo, são 2 km de lentidão. Sobre o viaduto, o trânsito está completamente bloqueado para o trabalho de desencarceramento realizado pelas equipes de resgate.
A orientação aos motoristas é para que utilizem rotas alternativas: no sentido sul, o acesso à BR-163 pode ser feito pela Rua Marquês de Pombal; já para quem precisa seguir no sentido norte, a opção é a Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo.
O caminhoneiro Geliarde Henrique dos Santos relatou que o trecho do pontilhão em direção a São Paulo traz dificuldades para veículos pesados. “É preciso ampliar a entrada, levar o guard-rail mais para a lateral, porque está muito estreito. Quando acessamos, há risco de acertar as rodas no guard-rail”, comentou.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor da carreta que morreu no local havia saído de Sinop (MT) com o veículo carregado de soja. O tenente Luan Rodrigues Nogueira explicou que uma das vítimas foi socorrida consciente e orientada, o outro ficou preso às ferragens e morreu no local.
“Há relatos de que um caminhão-caçamba invadiu a preferencial, e a carreta tentou desviar, provocando a batida. Ainda não se sabe se a vítima morreu carbonizada ou em razão do impacto do acidente”, detalhou o tenente.
