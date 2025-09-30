O que esperar da primavera no Brasil neste ano

Estação, que marca o retorno das instabilidades para o interior do País, vai até 21 de dezembro; veja detalhes com a Maria Clara Sassaki, porta-voz da Tempo Ok. Crédito: Maria Clara Sassaki, porta-voz da Tempo Ok

Enquanto municípios do Norte e do Sul do País, especialmente, são afetados por chuvas, cidades do Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste enfrentam a baixa umidade do ar. Ainda no Centro-Oeste, localidades do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, no entanto, são afetadas por ambas as condições climáticas.

Na cidade de São Paulo, o calor predomina e há previsão de pancadas isoladas de chuva na quarta-feira, 1º.

Alerta laranja

  • Tocantins
  • Maranhão
  • Piauí
  • Goiás
  • Bahia
  • Minas Gerais
  • Trechos de São Paulo

O alerta é válido até a noite desta segunda-feira, 29, podendo ser prorrogado. Segundo o instituto, a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 12%.

Inmet emite alertas na cor laranja e na cor amarela para diversas regiões do País. Foto: Reprodução/Inmet

Alerta amarelo

De acordo com o Inmet, ao menos 13 Estados permanecem com alerta amarelo para perigo potencial de baixa umidade do ar até o fim da noite desta terça-feira.

  • Pará
  • Mato Grosso do Sul
  • Mato Grosso
  • Tocantins
  • Piauí
  • Ceará
  • Rio Grande do Norte
  • Paraíba
  • Pernambuco
  • Bahia
  • Goiás
  • Minas Gerais
  • São Paulo

Também está valendo até terça-feira um alerta amarelo para chuvas intensas em cidades do Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Pará.

Tempestade no Sul do País

Segundo o Inmet, também há alerta amarelo para tempestade em cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na região Sul, além de um trecho do Mato Grosso do Sul, na região Centro-Oeste do Brasil.

São esperadas precipitações de até 50 mm/dia e ventos intensos de até 60 km/h, além de queda de granizo. O alerta também é válido até terça-feira.

