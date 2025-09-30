O que esperar da primavera no Brasil neste ano
Estação, que marca o retorno das instabilidades para o interior do País, vai até 21 de dezembro; veja detalhes com a Maria Clara Sassaki, porta-voz da Tempo Ok. Crédito: Maria Clara Sassaki, porta-voz da Tempo Ok
Enquanto municípios do Norte e do Sul do País, especialmente, são afetados por chuvas, cidades do Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste enfrentam a baixa umidade do ar. Ainda no Centro-Oeste, localidades do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, no entanto, são afetadas por ambas as condições climáticas.
Na cidade de São Paulo, o calor predomina e há previsão de pancadas isoladas de chuva na quarta-feira, 1º.
Alerta laranja
- Tocantins
- Maranhão
- Piauí
- Goiás
- Bahia
- Minas Gerais
- Trechos de São Paulo
O alerta é válido até a noite desta segunda-feira, 29, podendo ser prorrogado. Segundo o instituto, a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 12%.
Alerta amarelo
De acordo com o Inmet, ao menos 13 Estados permanecem com alerta amarelo para perigo potencial de baixa umidade do ar até o fim da noite desta terça-feira.
- Pará
- Mato Grosso do Sul
- Mato Grosso
- Tocantins
- Piauí
- Ceará
- Rio Grande do Norte
- Paraíba
- Pernambuco
- Bahia
- Goiás
- Minas Gerais
- São Paulo
Também está valendo até terça-feira um alerta amarelo para chuvas intensas em cidades do Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Pará.
Tempestade no Sul do País
Segundo o Inmet, também há alerta amarelo para tempestade em cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na região Sul, além de um trecho do Mato Grosso do Sul, na região Centro-Oeste do Brasil.
São esperadas precipitações de até 50 mm/dia e ventos intensos de até 60 km/h, além de queda de granizo. O alerta também é válido até terça-feira.