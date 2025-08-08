Paraná

Batida entre carro e moto deixa homem ferido no Bairro Floresta

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na noite desta terça-feira (5), na Avenida Papagaios, esquina com a Rua Jacutinga, no Bairro Floresta, em Cascavel. Segundo informações apuradas, a colisão resultou em ferimentos no motociclista, um homem de 35 anos, que sofreu um corte na perna.

O atendimento à vítima foi realizado por uma equipe do Siate, que prestou os primeiros socorros no local. Em seguida, o motociclista foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Brasília, onde recebeu atendimento médico.

