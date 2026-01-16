Ler Resumo
O Big Brother Brasil 26 começou já em rimo acelerado de polêmicas. E em ano de eleições, o assunto já se torna quente dentro, tal como fora, da casa, O público já faz diversas investigações para saber a posição de cada participante e, entre os competidores, pautas como bolsa família e cotas raciais viram discussões acaloradas.
- Ana Paula Renault. Uma das participantes mais emblemáticas do programa não tem medo de falar sobre o assunto e já declarou que é de esquerda. Ao sair de A Fazenda, na Record, em outubro de 2018, Ana Paula logo perguntou se Jair Bolsonaro havia ganhado as eleições. Depois de descobrir que ainda tinha o segundo turno, afirmou que se ele ganhasse, sairia do país. Além disso, durante uma viagem de avião, ela ficou ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e não perdeu a chance de criticá-lo.
- Babu Santana. O ator é de esquerda e até tentou a carreira política em 2024, como vereador pelo PSOL, mas não conseguiu votos suficientes. Durante o BBB20, criticou o governo Bolsonaro e disse que em 2019 o meio artístico passou por um “massacre”. Dentro do programa esse ano, ele já demonstrou apoio ao influenciador de esquerda Jones Manoel.
- Jonas Sulzbach. O criador de conteúdo é de direita. Em 2015, durante os protestos contra Dilma Rousseff, o participante foi as ruas e demonstrou ser publicamente a favor do impeachment. “Quem vota no PT é comprado por bolsas família, gravidez, sei lá o que, está na hora de mudar isso”, declarou na época.
- Sarah Andrade. A empresária assumiu ser de direita perto das eleições de 2022. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela assume o lado político e diz que não é a favor de Bolsonaro, mas que a política brasileira cresceu mais quando a direita estava no poder.
- Solange Couto. Após os comentários da atriz sobre o Bolsa Família, o público questionou se ela era de direita, mas a filha esclareceu que ela não é bolsonarista, mas sempre respeitou a opinião de todos. Entretanto, telespectadores encontraram uma foto da artista em um protesto a favor do impeachment de Dilma Rousseff, em 2015.
- Jordana Morais. Ela trabalhou como assistente no União Brasil por quase dois anos, entre 2023 e 2025.
- Henri Castelli. O ator nunca falou publicamente o lado político, mas durante as eleições de 2022, saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na época, criticou uma jornalista após uma pergunta durante um debate na Band. “Estranho, mas ficou fácil atacar o presidente sempre! E todo mundo posando de artista! Muita estrela para pouca constelação”, escreveu nas redes sociais.
- Juliano Floss. O influenciador digital já tinha demonstrado ser de esquerda e, no programa, reafirmou o lado político. Enquanto conversava com Babu sobre o assunto, disse que Jones Manoel “seria presidente do Brasil algum dia”.