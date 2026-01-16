Um massacre. Assim pode ser resumida a atuação do Los Angeles Lakers no confronto contra o Atlanta Hawks na noite dessa terça-feira (13), na Crypto.com Arena, em Los Angeles, pela temporada regular da
NBA. Com 81 pontos assinalados apenas no primeiro tempo, a franquia da Califórnia fechou o jogo com o placar de 141 a 116, em noite de LeBron James, que fez a festa da torcida.

O astro de 41 anos flertou com um ‘triple-double’ ao marcar 31 pontos, oferecer dez assistências e pegar nove rebotes. Ele ficou muito próximo de se tornar o jogador mais velho da NBA a atingir tal marca em sua 23ª temporada na competição.

A idade avançada tem sido um obstáculo e, ao mesmo tempo, um incentivo para o jogador se manter em alto nível. LeBron admitiu o peso do esforço com horas diárias de recuperação fora das quadras, mas disse estar valendo a pena.

“Ah, eu sinto (o esforço). Estou sentindo agora mesmo. Mas estou pronto para ir para casa, comer alguma coisa e encerrar o jogo. Estou sentindo (cansaço) agora, com certeza”, afirmou, no fim do duelo.

James surpreendeu o técnico JJ Redick ao entrar em quadra contra os Hawks. O atleta não jogava duas partidas seguidas desde o retorno da dor ciática que atrasou sua estreia na temporada, em meados de novembro.

“Sua resistência competitiva é fora de série. Não esperávamos que conseguisse atuar. É a natureza de um corpo de 41 anos que joga muitos minutos”, afirmou o treinador dos Lakers, satisfeito com a dedicação LeBron.

Resultados dessa terça (13) na NBA

  • Miami Heat 127 x 121 Phoenix Suns
  • Houston Rockets 119 x 113 Chicago Bulls
  • Milwaukee Bucks 106 x 139 Minnesota Timberwolves
  • New Orleans Pelicans 116 x 122 Denver Nuggets
  • Oklahoma City Thunder 119 x 98 San Antonio Spurs
  • Los Angeles Lakers 141 x 116 Atlanta Hawks
  • Golden State Warriors 119 x 97 Portland Trail Blazers

Jogos desta quarta (14) pela NBA

  • Indiana Pacers x Toronto Raptors
  • Philadelphia 76ers x Cleveland Cavaliers
  • Chicago Bulls x Utah Jazz
  • New Orleans Pelicans x Brooklyn Nets
  • Dallas Mavericks x Denver Nuggets
  • Sacramento Kings x New York Knicks
  • Los Angeles Clippers x Washington Wizards



