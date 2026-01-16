Um massacre. Assim pode ser resumida a atuação do Los Angeles Lakers no confronto contra o Atlanta Hawks na noite dessa terça-feira (13), na Crypto.com Arena, em Los Angeles, pela temporada regular da
NBA
O astro de 41 anos flertou com um ‘triple-double’ ao marcar 31 pontos, oferecer dez assistências e pegar nove rebotes. Ele ficou muito próximo de se tornar o jogador mais velho da NBA a atingir tal marca em sua 23ª temporada na competição.
A idade avançada tem sido um obstáculo e, ao mesmo tempo, um incentivo para o jogador se manter em alto nível. LeBron admitiu o peso do esforço com horas diárias de recuperação fora das quadras, mas disse estar valendo a pena.
“Ah, eu sinto (o esforço). Estou sentindo agora mesmo. Mas estou pronto para ir para casa, comer alguma coisa e encerrar o jogo. Estou sentindo (cansaço) agora, com certeza”, afirmou, no fim do duelo.
James surpreendeu o técnico JJ Redick ao entrar em quadra contra os Hawks. O atleta não jogava duas partidas seguidas desde o retorno da dor ciática que atrasou sua estreia na temporada, em meados de novembro.
“Sua resistência competitiva é fora de série. Não esperávamos que conseguisse atuar. É a natureza de um corpo de 41 anos que joga muitos minutos”, afirmou o treinador dos Lakers, satisfeito com a dedicação LeBron.
Resultados dessa terça (13) na NBA
- Miami Heat 127 x 121 Phoenix Suns
- Houston Rockets 119 x 113 Chicago Bulls
- Milwaukee Bucks 106 x 139 Minnesota Timberwolves
- New Orleans Pelicans 116 x 122 Denver Nuggets
- Oklahoma City Thunder 119 x 98 San Antonio Spurs
- Los Angeles Lakers 141 x 116 Atlanta Hawks
- Golden State Warriors 119 x 97 Portland Trail Blazers
Jogos desta quarta (14) pela NBA
- Indiana Pacers x Toronto Raptors
- Philadelphia 76ers x Cleveland Cavaliers
- Chicago Bulls x Utah Jazz
- New Orleans Pelicans x Brooklyn Nets
- Dallas Mavericks x Denver Nuggets
- Sacramento Kings x New York Knicks
- Los Angeles Clippers x Washington Wizards