Os inscritos no processo seletivo Enem-USP 2026, que utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio para ingresso em cursos de graduação da Universidade de São Paulo, têm uma nova oportunidade para ajustar suas escolhas.
As alterações nas opções de curso podem ser realizadas entre as 12h de 20 de janeiro e as 12h de 21 de janeiro.
As modificações devem ser feitas exclusivamente dentro da Área do Conhecimento, disponível no site da Fuvest, que o candidato selecionou no momento da inscrição. A Área do Conhecimento, no entanto, não poderá ser alterada.
O Enem-USP 2026 oferece um 1.500 vagas divididas em diversos cursos da universidade.
A distribuição é a seguinte:
- Ampla concorrência: 684 vagas
- Estudantes de escolas públicas: 512 vagas
- Estudantes pretos, pardos e indígenas: 304 vagas
A Fuvest divulgará a lista de convocados em 1ª chamada regular em seu site no dia 23 de janeiro.
O processo seletivo prevê a realização de três chamadas regulares. Após estas, serão feitas convocações da lista de espera, que tem como objetivo preencher as vagas que eventualmente não forem ocupadas nas chamadas anteriores.
É crucial que os candidatos acompanhem atentamente todas as datas de matrícula e os prazos que serão divulgados pela Fuvest para não perderem nenhuma etapa.
Alteração de opções de curso Enem-USP
- Vale para quem: inscritos no Enem-USP 2026
- Quando: a partir das 12h de 20 de janeiro até as 12h de 21 de janeiro
- Onde: Área do Candidato no site da Fuvest
- Observação: as alterações são permitidas apenas dentro da Área do Conhecimento previamente escolhida na inscrição; a Área do Conhecimento não pode ser alterada
- Total de Vagas: 1.500
- Divulgação da 1ª chamada regular: 23 de janeiro
- Mais informações: site da Fuvest