Beija-Flor canta o maior candomblé de rua do Brasil, com referências a Bethânia, Caetano e Dona Canô

Atual campeã do carnaval, a Beija-Flor de Nilópolis leva para a Avenida o Bembé do Mercado, maior candomblé de rua do mundo. Sediada em Santo Amaro da Purificação (BA) — terra de Caetano Veloso, Dona Canô, Maria Bethânia e Tia Ciata, que serão representados no desfile —, a manifestação religiosa, que reúne mais de 60 terreiros, acontece anualmente em maio.

Partes da festa, como manifestações folclóricas e a Igreja de Nossa Senhora da Purificação, contornada durante os cortejos, também serão lembradas no primeiro carnaval, em 50 anos, sem Neguinho da Beija-Flor, agora aposentado dos microfones.

A lavagem da Avenida, como acontece no Bembé, também é esperada no desfile para o qual os búzios indicaram Aláfia (caminhos abertos).

Orixás serão representadas

Oxum e Iemanjá são as protagonistas da festa que acontece no Recôncavo Baiano, para quem são dedicados os balaios com presentes, e serão representadas na Sapucaí, ao lado de outros orixás. Um dos carros terá mais de 50 atabaques cenográficos, conta o carnavalesco João Vitor Araújo, que descreve a escola como “bem clara”, com o azul e o branco como cores predominantes, assim como na bandeira da agremiação.

  • Presidente: Almir Reis
  • Carnavalesco: João Vitor Araújo
  • Intérpretes: Jessica Martin e Nino do Milênio
  • Mestre-sala e porta-bandeira: Claudinho e Selminha Sorriso
  • Mestres de bateria: Plínio e Rodney
  • Rainha de bateria: Lorena Raissa

Quando é o desfile da Beija-Flor no carnaval 2026?

A escola é a segunda a desfilar na segunda-feira de carnaval, 16 de fevereiro. A previsão é de que a apresentação comece entre 23h20 e 23h30.

Letra do samba enredo da Beija-Flor em 2026

Não me peça pra calar minha verdade

Pois a nossa liberdade, não depende de papel

Em Santo Amaro, todo 13 de maio

Nossa ancestralidade é festejada à luz do céu

Ê ê… João de Obá, griô sagrado

Ê ê… Herança viva no mercado

Cantando, saudamos a nossa fé

Às nações do Candomblé

Ressoam no couro do axé funfun

Não tememos ataque algum

A rua ocupamos por direito

Saraiéié bokunan, saraiéié!

O povo gira no xirê, a celebrar…

A fé se espalha em cada canto, em cada olhar

Transborda magia no toque do tambor

Às yabás, o balaio e o amor…

Yemanjá alodê no mar (no mar)

É d’Oxum toda beleza do ibá

É reza no corpo, é dança na alma

A rosa, a palma, o Omolocum…

É Dona Canô de todo recanto

Evoco a Baixada de Todos os Santos!

Atabaque ecoou, liberdade que retumba

Isso aqui vai virar macumba!

Deixa girar que a rua virou Bembé

Deixa girar que a rua virou Bembé

O meu egbé faz valer o seu lugar

Laroyê, Beija-Flor, alafiá!

  • Autores: Sidney De Pilares, Marquinhos Beija-flor, Chacal Do Sax, Cláudio Gladiador, Marcelo Lepiane, João Conga, Salgado Luz, Julio Assis, Diego Oliveira, Diogo Rosa, Manolo, Julio Alves, Claudio Russo E Léo Do Piso

