Beija-Flor canta o maior candomblé de rua do Brasil, com referências a Bethânia, Caetano e Dona Canô

Atual campeã do carnaval, a Beija-Flor de Nilópolis leva para a Avenida o Bembé do Mercado, maior candomblé de rua do mundo. Sediada em Santo Amaro da Purificação (BA) — terra de Caetano Veloso, Dona Canô, Maria Bethânia e Tia Ciata, que serão representados no desfile —, a manifestação religiosa, que reúne mais de 60 terreiros, acontece anualmente em maio.
Partes da festa, como manifestações folclóricas e a Igreja de Nossa Senhora da Purificação, contornada durante os cortejos, também serão lembradas no primeiro carnaval, em 50 anos, sem Neguinho da Beija-Flor, agora aposentado dos microfones.
Carnaval 2026: o que esperar do segundo dia de desfiles na Sapucaí?
A lavagem da Avenida, como acontece no Bembé, também é esperada no desfile para o qual os búzios indicaram Aláfia (caminhos abertos).
Orixás serão representadas
Oxum e Iemanjá são as protagonistas da festa que acontece no Recôncavo Baiano, para quem são dedicados os balaios com presentes, e serão representadas na Sapucaí, ao lado de outros orixás. Um dos carros terá mais de 50 atabaques cenográficos, conta o carnavalesco João Vitor Araújo, que descreve a escola como “bem clara”, com o azul e o branco como cores predominantes, assim como na bandeira da agremiação.
- Presidente: Almir Reis
- Carnavalesco: João Vitor Araújo
- Intérpretes: Jessica Martin e Nino do Milênio
- Mestre-sala e porta-bandeira: Claudinho e Selminha Sorriso
- Mestres de bateria: Plínio e Rodney
- Rainha de bateria: Lorena Raissa
Quando é o desfile da Beija-Flor no carnaval 2026?
A escola é a segunda a desfilar na segunda-feira de carnaval, 16 de fevereiro. A previsão é de que a apresentação comece entre 23h20 e 23h30.
Letra do samba enredo da Beija-Flor em 2026
Não me peça pra calar minha verdade
Pois a nossa liberdade, não depende de papel
Em Santo Amaro, todo 13 de maio
Nossa ancestralidade é festejada à luz do céu
Ê ê… João de Obá, griô sagrado
Ê ê… Herança viva no mercado
Cantando, saudamos a nossa fé
Às nações do Candomblé
Ressoam no couro do axé funfun
Não tememos ataque algum
A rua ocupamos por direito
Saraiéié bokunan, saraiéié!
O povo gira no xirê, a celebrar…
A fé se espalha em cada canto, em cada olhar
Transborda magia no toque do tambor
Às yabás, o balaio e o amor…
Yemanjá alodê no mar (no mar)
É d’Oxum toda beleza do ibá
É reza no corpo, é dança na alma
A rosa, a palma, o Omolocum…
É Dona Canô de todo recanto
Evoco a Baixada de Todos os Santos!
Atabaque ecoou, liberdade que retumba
Isso aqui vai virar macumba!
Deixa girar que a rua virou Bembé
Deixa girar que a rua virou Bembé
O meu egbé faz valer o seu lugar
Laroyê, Beija-Flor, alafiá!
- Autores: Sidney De Pilares, Marquinhos Beija-flor, Chacal Do Sax, Cláudio Gladiador, Marcelo Lepiane, João Conga, Salgado Luz, Julio Assis, Diego Oliveira, Diogo Rosa, Manolo, Julio Alves, Claudio Russo E Léo Do Piso