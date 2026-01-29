Betinho, do Pico Paraná, faz campanha para doação de órgãos

Depois de ficar conhecido pelo desaparecimento no Pico Paraná, Roberto Farias Tomaz, conhecido como Betinho, foi convidado para participar da campanha de conscientização pela doação de órgãos. O jovem foi chamado pelo Governo do Paraná e participou da ação como voluntário, sem cobrar nada.

Roberto se perdeu durante a descida da trilha do Pico Paraná no dia 1º de janeiro. As buscas mobilizaram equipes especializadas e voluntários. Após cinco dias, ele foi localizado em uma fazenda na região do Cacatu, depois de caminhar cerca de 20 quilômetros sozinho pela mata.

A campanha criada pela Secretaria da Comunicação reforça que a doação de órgãos é um ato de solidariedade e deve ser comunicada à família. “Não abandone quem mais precisa”, afirma Betinho no vídeo.

“Essa campanha está direcionada ao compromisso de doação das pessoas, mas reforça que o Paraná é um estado que tem um sistema preparado para fazer o traslado dos órgãos para acelerar as doações”, afirma o diretor de Publicidade da Secom, Willian dos Santos Silva.

Doação de órgãos no Paraná

O Paraná é referência nacional na doação de órgãos. De acordo com Registro Brasileiro de Transplantes (RBT), elaborado pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), o Paraná registrou 42,3 doadores por milhão de habitantes em 2024. Esse resultado representa mais que o dobro da média brasileira, de 18,6 doadores.

O Paraná também já registrou 17 doações de órgãos nos primeiros dias de 2026, possibilitando a realização de transplantes pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e garantindo nova chance de vida a pacientes que aguardam na fila. Foram doados fígado, rins e córneas, que beneficiaram cerca de 41 pessoas no Paraná e cinco de outros estados.

O desempenho do Paraná se apoia em uma das estruturas mais completas do país. Essa estruturação conta com quatro Organizações de Procura de Órgãos (OPOs), em Londrina, Maringá, Cascavel e Curitiba; 70 hospitais; 34 equipes transplantadoras de órgãos e 72 de tecidos; cinco laboratórios de histocompatibilidade e três de sorologia, além de três bancos de tecidos. São cerca de 700 profissionais especializados envolvido.

Outras campanhas

Essa não é a primeira campanha que Betinho participa após o episódio no Pico Paraná. Recentemente o jovem foi a estrela de uma postagem no Instagram feita pela HBO Max sobre a série “O Cavaleiro dos Sete Reinos”, lançamento do streaming, spin-off do sucesso Game Of Thrones.

O jovem também se tornou o rosto de uma campanha publicitária do Burger King nas redes sociais. O vídeo usou humor para contar uma história que ganhou repercussão nacional.