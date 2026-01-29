Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (29/01)
ACACILDA ROCHA PEREIRA, 88 ano(s). Cônjuge: DORALICIO PEDRA PEREIRA. Filiação: JOSE ANTONIO DA ROCHA e ROSA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/01/2026.
ALEXANDRE DE SOUZA DA SILVA, 36 ano(s). Filiação: ALCIDES DE OLIVEIRA SILVA e ADELAIDE DE SOUZA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
ANA ROSA SUBKOWIAK, 91 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: JOSE CAETANO FILHO e MARIA JOSE DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 29/01/2026.
AUGUSTO ZWIERZIKOWSKI, 85 ano(s). Profissão: QUIMICO(A) INDUSTRIAL. Filiação: FLORIANO ZWIERZIKOWSKI e MONICA LADA ZWIERZIKOWSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 29/01/2026.
FERNANDA CARRICO DA CONCEICAO, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALTER ANTONIO DA CONCEICAO. Filiação: ALCIDES DA SILVA CARRICO e IOLANDA BACIGA DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/01/2026.
FRIDA TAITELBAUM DA FONSECA, 81 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: LUIZ TAITELBAUM e ROSA TAITELBAUM. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/01/2026.
JHESSICA KAROLAINY CRUZ, 28 ano(s). Profissão: ANALISTA FINANCEIRO. Filiação: MARCIO IZAQUIEL DA CRUZ e ELIANE DE BRITO DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/01/2026.
JOSE AURIVAN FERRAZ NUNES, 53 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: JORGE FERREIRA NUNES e HILDA FERRAZ NUNES. Sepultamento: (PIRAI DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PIRAI DO SUL, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 29/01/2026.
JOSE FLORENCIO FILHO, 90 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: LAURA APARECIDA LUCAS FLORENCIO. Filiação: JOSE FLORENCIO DOS SANTOS e MARIA ANGELA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/01/2026.
LUIZ CEZAR DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: CALDEIREIRO(A). Cônjuge: JANDIRA. Filiação: ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS e LIRIA DE CAMARGO. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/01/2026.
LUIZ FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, 23 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: LUIZ ALFREDO RODRIGUES DA SILVA e ROZY JULIA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/01/2026.
MARCIA ALVES SIQUEIRA, 49 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: CARLOS MENDES SIQUEIRA e SUELI ALVES SIQUEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 29/01/2026.
MARCIO FERNANDO MARQUES, 50 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANTONIO HENRIQUE MARQUES e ROSA BASSO MARQUES. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
MARIA DA CONCEICAO FIGUEIREDO MATHIAS, 82 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: JOAQUIM TOMAZ DE FIGUEIREDO e CELINA VIEIRA DE FIGUEIREDO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 29/01/2026.
MARIA DOMINGAS DE OLIVEIRA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANASTACIO SOUZA DE OLIVEIRA e AMELIA DOMINGAS DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 29 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 29/01/2026.
MARIA ISMENIA GOMES DO REGO, 81 ano(s). Filiação: JOSE GOMES DO REGO e MARIA DE LOURDES GOMES DO REGO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 29/01/2026.
OTTO LAURENTINO SIMON, 90 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: VITALINA SEVEGNANI. Filiação: PEDRO THEOBALDO SIMON e MARIA CAROLINA SIMON. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL CORVO BRANCO, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 29/01/2026.
RITA MARIA RENNEBERG SANTOS, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CARDOSO SANTOS. Filiação: GUILHERME THEODORO RENNEBERG e NAIR FERREIRA RENNEBERG. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 29/01/2026.
SUELI DIAS FERNANDES, 58 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: ANTONIO DIAS PINTO e CONSTANTINA DIAS DA SILVA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 29/01/2026.
THIAGO HENRIQUE DERENEVICKI, 37 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: JORGE DERENEVICKI e LUCIANE MARIA BATISTA DERENEVICKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
