A MotoGP volta da pausa de verão neste fim de semana e está na Áustria, no Red Bull Ring, para a décima terceira etapa. Na classificação deste sábado, Marco Bezzechi, da Aprilia, fez a pole, seguido por Álex Márquez e Pecco Bagnaia.
Q1
Marco Bezzechi, Jorge Martín, Enea Bastianini, Fabio diGiannantonio, Fabio Quartararo, Jack Miller, Luca Marinrini, Ai Ogura, Miguel Oliveira, Alex Rins e Maverick Viñales fizeram parte da primeira sessão. Martín marcou o primeiro melhor tempo, 1min28.694s, mas teve a volta cancelada. Logo em seguida, Bezzechi assumiu a ponta com 1min28.409s.
Com pouco mais de sete minutos para o fim da sessão, pilotos foram aos boxes antes de começarem novas tentativas. Bezzechi manteve a liderança por um alguns minutos, mas Bastianini fez 1min28.353s e chegou ao P1. Luca Marini também chamou atenção conseguindo o terceiro melhor tempo. Já com o cronômetro zerado, Quartararo e Bezzechi finalizaram suas últimas voltas, mas o francês da Yamaha não conseguiu melhorar seu tempo de maneira significativa. No fim, Bastianini e Bezzechi ficaram com as duas vagas para o Q2.
Do 13º ao 22º lugar, o grid ficou nesta ordem: Marini, Martín, DiGiannantonio, Quartararo, Rins, Oliveira, Ogura, Miller e Viñales.
Q2
Marc Márquez, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Álex Márquez, Raul Fernandez, Joan Mir, Franco Morbidelli, Johann Zarco, Fermin Aldeguer e Brad Binder participaram da segunda sessão, além de Bastianini e Bezzechi, que foram os melhores do Q1. Nos primeiros minutos, a liderança se alternou a medida que pilotos finalizavam suas primeiras tentativas, com Bezzechi chegou na ponta por algum tempo.
A bandeira amarela foi acionada em uma seção da pista pois Zarco caiu na curva quatro com pouco mais de 10 minutos, mas o francês logo se recuperou da queda. Depois disso, Marc Márquez assumiu a ponta, seguido pelo irmão, Álex Márquez, Bagnaia e Acosta. Alguns pilotos foram ao box e, nas novas tentativas, Bezzechi assumiu a ponta, a frente do Márquez mais novo e de Bagnaia.
Com pouco mais de dois minutos, Marc Márquez caiu na curva dois e foi para a brita. A queda foi leve e o espanhol da Ducati logo se recuperou para tentar recuperar a liderança e a pole, mas não conseguiu. Apesar também da última tentativa de Pedro Acosta, já com o cronômetro zerado, Bezzechi manteve a ponta e conseguiu a pole.
