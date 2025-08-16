Sunderland have made so many changes that they are unrecognisable from the team that won promotion last season.

I love their ambition but I’m not sure it will keep them up. A good start is vital to the promoted teams – and how quickly will they gel?

There are question marks over West Ham too. They were feeble at times under Graham Potter after he took charge halfway through last season and, while he could argue that wasn’t his team, he cannot have the same excuse now.

This is a big season for Potter and I think it will start well. West Ham have got enough nous to deal with the atmosphere at the Stadium of Light and leave with three points.

Sutton’s prediction: 0-1

Read the full predictions and have your say here

