Billy Bob Thornton afirma que as séries de Taylor Sheridan não ganham prêmios por causa de posicionamentos políticos: "Eles presumem que ele seja de direita" - Notícias de séries

Ninguém pode ignorar que Taylor Sheridan se tornou, discretamente, no Rei Midas das séries americanas. Depois de roteirizar filmes como Sicario e A Qualquer Custo, o roteirista acertou em cheio com a superconhecida Yellowstone, que explodiu com spin-offs, prequels e sequências de todos os tipos: em apenas sete anos, ele já tem seis séries (e as que virão), mas também teve tempo de criar outras como Tulsa King, Operação Lioness ou, claro, Landman.

O motivo para as séries de Taylor Sheridan não ganharem prêmios, segundo ator de Landman

Esta última, precisamente, tem estado no olho do furacão da polêmica por seu roteiro contra as energias renováveis e os estereótipos femininos negativos, mas o público não se importou: tornou-se um sucesso estrondoso cuja 3ª temporada está mais que confirmada. No entanto, como a maioria das séries de Sheridan, ela não acerta na temporada de premiações. Billy Bob Thornton, seu protagonista, sabe qual é o motivo e o confessou à Variety.

“Acho que grande parte é política. Eu realmente acho. Acho que algumas pessoas presumem que Taylor é algum tipo de cara de direita ou algo assim, e ele realmente não é. Mesmo que esta série seja sobre o negócio do petróleo, ele apenas te mostra como é. Ele não está dizendo ‘Viva, viva, viva o petróleo!'”.

“Ele mostra como são as pessoas”

Bom, várias das produtoras envolvidas na série de Sheridan têm interesses petrolíferos, e a verdade é que as renováveis são mostradas de uma perspectiva negativa, mas Thornton não acredita que seja assim: “Ele simplesmente mostra como são as pessoas que trabalham neste negócio ou que são afetadas por ele, as pessoas que estão à margem e as famílias que fazem parte do negócio; é isso que acontece. Estes são os problemas, as alegrias, os triunfos e tudo o que acontece neste mundo. É um mundo de apostas, e nunca se sabe o que vai acontecer. Mas acho que as pessoas tiveram uma ideia errada sobre isso”.

Por outro lado, a esta altura os prêmios parecem não importar nada para ele: “Se você coloca seu coração e sua alma em algo que você gosta, está satisfeito com seu trabalho e funciona, aí está o prêmio. Eu vejo assim. Agora sou muito velho para me preocupar com coisas assim. Tenho prêmios suficientes. Estou bem. Tenho certeza de que as pessoas para quem trabalho ou com quem trabalho não gostam de ouvir isso. Mas acho que quando digo que sou muito velho, é porque sou muito velho para não dizer a verdade”. Aos 70 anos, todo gênio e figura.