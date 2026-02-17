Fernanda Paes Leme, 42, brincou sobre o look escolhido para curtir a segunda noite de desfiles do Grupo Especial na Sapucaí, no Rio de Janeiro.
O que aconteceu
Precisa ter c* (para usar esse look). Tenho que malhar um pouco mais a bunda para ficar perfeito. […] Sempre me senti bem com meu corpo. A maternidade me trouxe muito esse lugar de liberdade.
Fernanda Paes Leme
Ela afirmou que está empenhada em retomar exercícios. “Vou praticar futebol em São Paulo. Não tem a praia, isso me prejudica um pouco. Então, vou fazer futebol na terça e na quinta-feira. Também vou malhar nos outros dias da semana. Serei a mais gostosa na escola, me cobrem.”