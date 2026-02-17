Copa do Brasil 2026: curiosidades e destaques dos clubes da 1ª fase

Neste aspecto, melhor sorte tiveram clubes que vão atuar em estados vizinhos, caso da Desportiva, que viajará de Cariacica, na Região Metropolitana de Vitória (ES) até Saquarema (RJ), e do Laguna, que irá de Tibau do Sul (RN) a Bonito, em Pernambuco. A Tiva e o clube potiguar percorrerão, respectivamente, 473 e 376 quilômetros, as distâncias mais curtas entre os duelos da semana.

Source link