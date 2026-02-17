Neste aspecto, melhor sorte tiveram clubes que vão atuar em estados vizinhos, caso da Desportiva, que viajará de Cariacica, na Região Metropolitana de Vitória (ES) até Saquarema (RJ), e do Laguna, que irá de Tibau do Sul (RN) a Bonito, em Pernambuco. A Tiva e o clube potiguar percorrerão, respectivamente, 473 e 376 quilômetros, as distâncias mais curtas entre os duelos da semana.
Copa do Brasil 2026: curiosidades e destaques dos clubes da 1ª fase
