Caso de Mpox é confirmado em Porto Alegre

A cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, registrou mais um caso de Mpox em 2026. A doença é causada por um vírus que pertence ao mesmo grupo da varíola. Segundo a Vigilância Epidemiológica, a infecção ocorreu fora do município.
Em 2025, foram confirmados 11 casos na capital gaúcha.
Com a confirmação de mais um caso, a prefeitura de Porto Alegre reforçou as orientações para evitar a contaminação pelo Mpox durante o Carnaval. A administração municipal destaca que a doença é transmitida principalmente pelo contato direto com lesões na pele, secreções respiratórias e saliva.
Também alertou que a prevenção começa antes da folia. É necessário examinar a pele e observar a presença de bolhas ou feridas, e caso existam, a orientação é procurar uma unidade de saúde. Além disso, recomendou evitar contato íntimo ou físico prolongado com pessoas que apresentem lesões suspeitas na pele.
Outras medidas preventivas incluem a higienização frequente das mãos, evitar o compartilhamento de objetos e o uso de máscaras.
Os sintomas aos quais os foliões devem ficar atentos são febre, dor de cabeça, dores musculares, fraqueza e ínguas, seguidos do surgimento de lesões na pele.
