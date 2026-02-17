Antecessora de Juliana Paes, Erika Januza é ovacionada na Viradouro

Erika Januza, antecessora de Juliana Paes no cargo de rainha da bateria da Viradouro, desfila pela escola, nesta segunda-feira, 16, de um outro posto. Como destaque em um dos carros, com uma fantasia que relembra o ano em que foi campeã do Carnaval carioca – Arroboboi, Dangbé (2024) – a atriz falou sobre a mudança no cargo. Na concentração, ela foi ovacionada pela comunidade da escola com gritos de “rainha” e não conseguiu segurar as lágrimas.
“Esses quatro anos ninguém me tira. Fui muito feliz e é por isso que estou aqui, inclusive, justamente para homenagear esse mestre que tive a sorte de ter ao lado durante quatro anos, né? Então voltei por amor a Viradouro. Me dá a sensação de missão cumprida, de que consegui me conectar, de conseguir fazer um bom trabalho, que para mim não é trabalho, era lazer. Encontrei a Juliana uma vez, a gente ficou trocando figurinha. Ela falou da emoção, de como era cansativo, que ela não se lembrava. E dei umas dicas, ela tem experiência de sobra, viveu momentos incríveis junto com a Viradouro”.