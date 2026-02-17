Diretora da Unidos da Tijuca avisa sobre carro para ficar de olho no desfile: 'É a minha aposta'

— É a minha aposta. Estou muito confiante. Acredito que Carolina é um enredo histórico, tanto na história do carnaval, quanto na história da Tijuca. Para mim, é uma honra estrear no Grupo Especial com o enredo de uma mulher tão potente — celebra ela, que divide a função de direção de carnaval com Fernando Costa.
O carro citado por Elisa faz referência ao livro mais conhecido de Carolina, “Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada”, publicado em 1960 e traduzido para diversas línguas. Ele foi escrito na Favela do Canindé.
“A miséria extrema, as violências, a fome, a sujeira e o completo abandono da Favela do Canindé, constituiriam uma verdadeira avalanche pelo país, que voltava seus olhos para a úlcera da cidade moderna, antes vista como limpa e perfeita, e que agora encarava suas mazelas. Sem ficções e trazendo à tona personagens reais, o livro revelou uma favela dramática, distante dos morros românticos da poesia carioca. No virar de cada página, Carolina Maria de Jesus tornou-se a escritora mais lida do Brasil, num sucesso editorial sem precedentes para uma mulher negra e pobre”, diz parte da descrição da alegoria.
No carro, que é o terceiro da escola, é possível ver os sapatos que Carolina descreve em sua obra, além de outros elementos.
“A alegoria traduz a emersão do Quarto de Despejo do asfalto nos barracos produzidos através de trabalho artístico com papelão corrugado, e ao longo da alegoria, o lixo de nosso”, explica outra parte da descrição sobre o carro.
Além de diretora de carnaval, Elisa também é cantora e compositora, já tendo lançado sambas com grupos como nomes como Grupo Arruda e Casuarina.