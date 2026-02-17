Vídeo: incêndio atinge prédio comercial no centro de Santo André

A loja Armarinhos Fernando, no centro de Santo André, foi atingida por um incêndio na noite desta segunda-feira (16) de carnaval.
Segundo o CBMESP(Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo), o fogo começou por volta das 19h30, na rua Bernadino de Campos, no centro do município.
Ainda de acordo com os bombeiros, não há informações sobre vítimas até o momento.
Pelo menos dez viaturas estão atuando na operação, as chamas tomam contam do terceiro andar do edifício. As autoridades alegam que houve abalo estrutural, com colapso do telhado.
Em imagens divulgadas pelos bombeiros, é possível grandes chamas no andar de cima do estabelecimento comercial e viaturas combatendo o fogo.
Veja vídeos:
A empresa ‘Armarinhos Fernando’ se manifestou por meio de nota, alegando que vão auxiliar na investigação para descobrir o que motivou o incêndio.
” A loja possui sistema de compartimentação de ambientes e portas corta-fogo, que atuaram de forma eficaz, isolando o foco no terceiro piso e impedindo a propagação para outras áreas. As causas do incidente ainda estão sendo apuradas e somente poderão ser confirmadas após a conclusão do rescaldo e da perícia técnica da polícia civil”, afirmou a assessoria da varejista à CNN Brasil.