O calendário de pagamentos do Bolsa Família para o mês de setembro já está disponível. O benefício, que tem valor base de R$ 600, poderá ser resgatado entre os dias 17 e 30, conforme o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários e sempre em dias úteis. Confira as datas exatas abaixo:
|Final do NIS
|Dia do pagamento
|1
|17
|2
|18
|3
|19
|4
|22
|5
|23
|6
|24
|7
|25
|8
|26
|9
|29
|0
|30
Quem tem direito ao Bolsa Família?
O benefício é oferecido às famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa e que tenham seus dados inscritos no Cadastro Único. Para realizar o cadastramento, é necessário ter mais de 16 anos e comparecer pessoalmente a um posto de atendimento portando um documento com foto, o CPF ou Título de Eleitor, um comprovante de endereço e os CPFs de todas as pessoas da família que moram na mesma residência.
A lista de postos de atendimento de cada município está disponível nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e no site e aplicativo do Cadastro Único.
Além da inscrição, as famílias também precisam cumprir com os compromissos de saúde e educação definidos pelo programa. São eles:
- Manter uma frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 e 5 anos e de 75% para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos incompletos;
- Realizar o acompanhamento nutricional e manter atualizada a vacinação de crianças menores de 7 anos;
- Comparecer regularmente às consultas de pré-natal quando gestante.
Como descobrir meu NIS?
O Número de Identificação Social também pode ser encontrado pelo site ou app do CadÚnico, através da consulta simples aos dados de identificação do Responsável Familiar.
É possível ainda localizar o NIS no próprio cartão do Bolsa Família, abaixo do nome do beneficiário, ou na área de cadastro do aplicativo Meu INSS. Nesse caso, o número estará sinalizado como NIT.
Como sacar o benefício?
As parcelas podem ser resgatadas com o cartão do Bolsa Família em lotéricas ou caixas eletrônicos e correspondentes Caixa Aqui da Caixa Econômica Federal. Já sem o cartão, é possível sacar o pagamento em qualquer agência da Caixa apresentando um documento de identificação. E, caso o benefício seja creditado em conta Poupança Social Digital, o saque dever ser feito com um token gerado no aplicativo Caixa Tem.
Para mais informações sobre o valor, situação e data do pagamento, consulte o aplicativo Bolsa Família ou ligue para o Disque Social 121, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.
Compartilhe essa matéria via: