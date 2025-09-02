O Santos intensificou as negociações para contratar o meia Felipe Loyola, destaque do Independiente e capitão da seleção chilena. O clube da Vila Belmiro havia apresentado uma proposta de 6 milhões de dólares (cerca de R$ 33 milhões), de forma parcelada, que agradou os argentinos, mas travou na exigência de garantias financeiras.
Segundo apuração do Portal Meu Peixão, o impasse começou a ser solucionado após a entrada de Neymar pai na operação. A presença do empresário animou os dirigentes santistas, que agora correm contra o tempo para acertar os últimos detalhes antes do fechamento da janela de transferências.
Ainda de acordo com apuração, um fator considerado decisivo é a vontade do próprio jogador. Loyola se mostrou entusiasmado com a proposta e enxerga no Santos o melhor caminho para a sequência de sua carreira. O clube também incluiu na negociação a compra em definitivo de Rodrigo Fernández, atualmente emprestado ao Independiente.
O desafio do Peixe, no entanto, é concluir o acordo a tempo de inscrever o chileno, visto que a janela de transferências se encerram hoje. Loyola está em recuperação de uma pancada sofrida na partida contra o Instituto de Córdoba, no último dia 29. O período de afastamento é de cerca de duas semanas, o que não afeta o interesse do Santos, já que a pausa para a Data Fifa facilita a adaptação.
Com contrato válido até 2028, o volante de 24 anos disputou todos os jogos do Independiente na temporada, marcando dois gols e recebendo três cartões amarelos. O Santos enxerga no jogador um nome de peso para fechar o “pacotão” de reforços desta janela.
