Sp. Braga mantém interesse no avançado, tal como alguns clubes sauditas e brasileiros
O encontro em Dublin pode ser o último de Gabriel Silva pelo Santa Clara. O talentoso avançado brasileiro de 23 anos é um dos jogadores do plantel açoriano com mais mercado e com o fecho da janela de transferências ao virar da esquina, os interessados procuram “caçar” o jogador que leva 105 jogos, 19 golos e 8 assistências pelo clube açoriano.
O Sp. Braga é um dos que ainda mantém o interesse. Record sabe, contudo, que Gabriel Silva tem outros clubes de olho nele, do campeonato brasileiro e da liga da Arábia Saudita.
A confirmar-se, o avançado formado no Palmeiras poderá tornar-se numa das maiores transferências do Santa Clara: com o valor de mercado a rondar os 5 milhões de euros, segundo o site transfermarkt, Gabriel Silva pode superar as vendas de Lincoln (3,5 milhões de euros) para o Fenerbahçe e Morita (a rondar os 4 milhões de euros) para o Sporting.
Por André Martins