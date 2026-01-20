Bônus Superbet 2026 - Promocode e Ofertas de Esportes

Código Promocional Superbet para Apostas
A Superbet disponibiliza código promocional ativo, e o código é BETIMAO.
Ele deve ser colocado no momento do cadastro para liberar condições promocionais vinculadas às ofertas esportivas.
O uso do código não substitui a necessidade de aceitar manualmente cada promoção na área logada, mas ajuda a garantir elegibilidade para campanhas futuras.
⭐Use o código BETIMAO e aproveite as ofertas da Superbet
Programa VIP ou Clube de Apostas Superbet
No momento, não encontrei programa VIP ou clube de apostas disponíveis para a Superbet.
Apesar disso, dá para “coletar” Supercoins e trocar por prêmios, como apostas grátis de R$4 e de R$30, conforme o número de moedas disponível na sua conta.
Como Fazer o Saque dos Bônus de Apostas na Superbet?
Cada promoção possui regras próprias de liberação.
No Superspin, por exemplo, os ganhos podem ser sacados normalmente, com exceção do Jackpot, que exige rollover de 1x.
Já na Aposta Grátis, apenas o lucro é liberado para saque.
Os métodos aceitos incluem Pix Superbet, entre outras opções disponíveis no caixa.
Mas sempre indico o uso do Pix, que é mais rápido e sem complicação.
Para evitar bloqueios, minha dica é sempre cumprir os requisitos de verificação da conta e usar métodos de pagamento no mesmo CPF cadastrado.