Deputado declara que campo progressista não pode deixar a rua só para a “extrema-direita” e defende necessidade de recuperar mobilizações
O deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) defendeu, nesta 2ª feira (25.ago.2025), a participação da esquerda em atos no 7 de Setembro. Em entrevista a jornalistas durante o evento Esfera Brasil, realizado no Palácio Tangará, em São Paulo, disse que a data da Independência não pode ser marcada só por manifestações da “extrema-direita”.
“O debate que precisa ser feito é: a rua não pode ficar só com a extrema-direita no 7 de setembro. Independência do Brasil, independência nacional, e quem vai para a rua é só quem tá atuando para trair o país? Isso é um contrassenso”, afirmou.
Boulos também disse que a mobilização da esquerda deve ir além da disputa por números de público. Segundo ele, o objetivo não é competir pelo tamanho das manifestações, mas garantir presença nas ruas.
“O importante para nós, mais do que esse debate de quantas pessoas vamos levar ou se vai ser maior ou menor que o da extrema-direita, é fazer a disputa da rua. É não deixar uma única narrativa ocupar as ruas.”, disse.
O congressista reconheceu que atos recentes tiveram baixa adesão, como no 1º de Maio, e disse que o desafio será convencer a população a comparecer no feriado de setembro.
“Houve aquela manifestação que deu muita gente —acho que deu 40. 000 pessoas na Paulista— mas, no geral, as manifestações de esquerda têm sido menores. O 1º de Maio, por exemplo, teve pouca gente. Então, o desafio é convencer as pessoas a irem numa manifestação do 7 de setembro, que normalmente é associada à direita”.
Ele afirmou ainda que, nos últimos anos, houve um “descuido” na convocação de mobilizações, mas que esse cenário começou a ser revertido em 2025.
“Este ano a gente foi recuperando. Já chamamos atos no aniversário do golpe militar de 1964, no tema da taxação dos super-ricos, no enfrentamento com o Congresso. É natural que, no momento em que a soberania nacional está sendo atacada, a gente chame uma mobilização em defesa dela”, declarou.
Disputa
O feriado de 7 de Setembro materializará o acirramento da disputa entre governistas e bolsonaristas. A ofensiva política e comercial contra o Brasil promovida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Partido Republicano), o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo STF (Supremo Tribunal Federal) e a abertura de inquérito contra aliados do ex-governante por tentativa de obstrução da Justiça estarão no foco de manifestações realizadas pelos 2 lados.
O PT, com apoio do governo e de partidos aliados, levará às ruas o discurso de defesa da soberania nacional. A oposição pretende mostrar uma militância energizada contra o Supremo e, em especial, contra o ministro da Corte Alexandre de Moraes. As fotografias das manifestações serão comparadas para mostrar a força entre os principais players das eleições de 2026.
O partido de Lula pretende realizar manifestações em todos os Estados do país, principalmente nas capitais. Os atos, chamados “Quem manda no Brasil é o povo brasileiro”, ainda estão sendo organizados com as direções estaduais do partido e de movimentos sociais aliados para definir os horários e locais. Devem estar presentes também as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra) e CUT (Central Única dos Trabalhadores). Uma lista deve ser divulgada nos próximos dias.
As manifestações organizadas por aliados de Bolsonaro já estavam previstas desde antes da definição da data para o seu julgamento, que começa em 2 de setembro. Os discursos se darão em torno da tese de perseguição pelo Judiciário, sob o argumento de que o relatório da Polícia Federal que expôs conversas privadas de Bolsonaro com seu filho Eduardo Bolsonaro e com o pastor Silas Malafaia teve objetivo de desgastar o ex-presidente politicamente. O principal ato bolsonarista será realizado na av. Paulista, em São Paulo, e está sendo convocado por congressistas da oposição. Está marcado para 15h.