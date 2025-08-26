A previsão é de que o tempo em Rio do Sul permaneça instável até quarta-feira (27); Defesa Civil monitora a situação
A Defesa Civil de Rio do Sul está monitorando a situação do Rio Itajaí-Açu e não descarta a possibilidade de enchente no município. A última medição, realizada às 9h45, aponta que o nível é de 5,52m, o que é considerado alerta.
Conforme informações do coordenador da Defesa Civil de Rio do Sul, Marcos Holler, foram registrado até o momento 65 mm de chuva na cidade.
Defesa Civil de Rio do Sul monitora nível do rio
Conforme o site da Defesa Civil, às 19h deste domingo (24), o nível chegou a 4,15m saindo do nível considerado normal indo para atenção, atualmente o nível é de 5,52m o que é considerado de alerta.
Segundo o município, somente acima dos 6,5m é considerado crítico.
Conforme a Defesa Civil, a cota de inundação é de 7,5m. Sendo que a primeira rua a ser atingida é a 1º de Maio, com 8,12m.
Tempo e possibilidade de enchente
Ainda de acordo com informações da Defesa Civil, a previsão é de que o tempo permaneça instável até quarta-feira (27), com chances de chuva a qualquer momento. “Não há motivo para preocupação. Continuaremos monitorando a situação”, ressaltou Marcos Holler.
No entanto, a Prefeitura de Rio do Sul não descarta a possibilidade de enchente caso continue a chover.