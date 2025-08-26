A OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) vai reunir, de quinta-feira (28) a domingo (30), em Salvador (BA), 84 estudantes de Alagoas, Sergipe e Bahia para o primeiro Encontro Regional da Olimpíada deste ano. Durante três dias, os jovens participarão de palestras, oficinas, desafios e gincanas matemáticas, em uma programação que estimula o aprendizado e a troca de experiências.
Promovido pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) com apoio da TIM, o evento em Salvador é dedicado aos alunos do Programa de Iniciação Científica Júnior (PIC), destinado aos medalhistas nacionais da OBMEP. Participam estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio.
Realizados anualmente em todo o país, os Encontros Regionais buscam estimular e motivar os jovens talentos a aprofundarem seus conhecimentos, incentivando a formação de futuros pesquisadores. Para Jorge Vitório Pereira, diretor-adjunto e gerente de Olimpíadas do IMPA, a atividade é uma oportunidade para os alunos “vivenciarem o ambiente acadêmico e perceberem que a matemática pode ser, ao mesmo tempo, desafiadora e prazerosa. Para os professores, é uma oportunidade de conhecer alunos talentosos, acompanhar de perto seu desempenho e se inspirar com seu entusiasmo, levando de volta para suas instituições novas motivações e perspectivas”.
O Encontro Regional em Salvador contará com a participação de pesquisadores do IMPA e de outras instituições, como UFBA (Universidade Federal da Bahia), UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto), UNEB (Universidade do Estado da Bahia), Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro) e UFAL (Universidade Federal de Alagoas). Entre os temas abordados, estão raciocínio lógico, criptografia, geometria, grafos, eletrônica, jogos matemáticos e história da probabilidade. A programação inclui também momentos de integração, como a Gincana Matemática e a Sala de Jogo.
PIC oferece auxílio financeiro de R$ 300
O Programa de Iniciação Científica Júnior (PIC) é uma iniciativa voltada aos medalhistas nacionais da OBMEP, que oferece a oportunidade de explorar questões instigantes do universo da matemática, ampliando o conhecimento científico e contribuindo para a formação acadêmica e profissional dos participantes.
No PIC, os estudantes realizam atividades orientadas por professores qualificados em instituições de ensino superior e centros de pesquisa. O programa é oferecido em duas modalidades: presencial e virtual. A modalidade virtual é destinada exclusivamente aos alunos que residem a mais de 30 km de qualquer polo presencial do PIC. Alunos de escolas públicas que integram o programa contam com uma bolsa de R$ 300 paga pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).