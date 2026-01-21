Brandon Bussi: loistava torjunta – Ilta-Sanomat

Konsta Helenius pelasi ensimmäisen ottelunsa.
Philadelphia
Buffalo Sabresin suomalaislupaus Konsta Helenius, 19, pelasi ensimmäisen NHL-ottelunsa maanantaina Carolina Hurricanesia vastaan.
Helenius sai peliaikaa 10.47 minuuttia. Hän oli suuren osan ottelusta melko näkymätön mutta pelasi hyvää peruspeliä.
Toisen erän puolivälissä suomalaislupaus väläytteli hyökkäystaitojaan. Hän tarjoili komean poikkisyötön Rasmus Dahlinille, jonka lämärin Hurricanesin maalivahti Brandon Bussi torjui juuri ja juuri.
Hurricanes voitti ottelun lukemin 2–1.
Dahlin teki Buffalon avausmaalin avauserässä, mutta sen jälkeen Bussi oli ohittamaton. Toisessa erässä hän venyi sensaatiomaiseen torjuntaan, kun Tage Thompson pääsi yrittämään maalintekoa lähietäisyydeltä.
Hurricanesin maalit tekivät Andrei Svetshnikov ja Seth Jarvis. Sebastian Aho syötti molemmat osumat.
Myös Sabresin maalivahti Ukko-Pekka Luukkonen oli erinomainen.
Bussille kirjattiin 17 torjuntaa, Luukkoselle 26.
Hurricanes sai ottelussa huonoja uutisia. Hyvää kautta pelaava Logan Stankoven loukkaantui ja jätti pelin kesken.
Hänen loukkaantumisensa vakavuudesta ei ole vielä tarkempaa tietoa.