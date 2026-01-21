Carlos Alcaraz - Yannick Hanfmann, en directo

Buenas madrugadas, la primera jornada de la segunda ronda del Open de Australia ya está en marcha. Muchas gracias por acompañarnos a estas horas en las que no se sabe muy bien si transnochamos o madrugamos. En unos minutos, la Rod Laver Arena recibirá a Carlos Alcaraz. El tenista español, tras vencer a Adam Walton, por 6-3, 7-6(2) y 6-2, en 2 horas y cinco minutos, se mide a Yannick Hanfmann.

Hanfmann avanzó a la segunda ronda de Australia tras derrotar al qualy Zachary Svajda por 7-5, 4-6, 6-4 y 7-6. Puso fin a una racha de ocho derrotas en Grand Slam. Fue su primera victoria en un grande desde que alcanzó la segunda ronda como lucky loser en Roland Garros 2023.

Alcaraz venció al tenista alemán, el 102 de las listas a sus 34 años, en el único duelo de ambos en el circuito ATP en Pekín 2023. También se impuso en el partido que jugaron cuando el español tenía tan solo 16 años en el Challenger de Sevilla 2019.

El tenista murciano aspirar a llegar a la tercera ronda del grande australiano por cuarta vez en sus cinco participaciones. Por su parte, Hanfmann si gana se estrenaría en la tercera ronda de un Grand Slam. Para ello, tendrá que derrotar a un número 1 del mundo por primera vez, tras haber perdido sus tres partidos anteriores ante un tenista que liderara en ese momento el ranking ATP (una vez ante Djokovic y dos ante Sinner).