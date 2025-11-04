O Brasil tinha 2.443 pessoas cujo primeiro nome era Neymar em 2022, conforme dados do Censo Demográfico divulgados nesta terça (04/11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Desse contingente, 1.468 nasceram no período de 2010 a 2019, o equivalente a cerca de 60%. A informação consta do siite Nomes no Brasil, do IBGE. A explosão de pessoas com o nome de Neymar coincide com a evolução da carreira do craque do Santos.

O jogador estreou no time profissional do clube paulista em 2009. Depois, migrou para a Europa e virou astro da seleção brasileira. A idade mediana das pessoas chamadas de Neymar era de apenas 11 anos em 2022. O Censo também contabilizou a existência de 50 Neymaras.

Nomes de outros jogadores também estão presentes na população. Em 2022, por exemplo, o Brasil tinha 50,5 mil Romários, cuja idade mediana era 29 anos.

Uma parcela de 63,5% deles nasceu nos anos 1990 (32,1 mil). À época, Romário brilhava nos campos, sendo peça-chave do tetracampeonato mundial do Brasil em 1994.

Outro exemplo é Rivellino. O nome com apenas uma letra L era realidade para 4.859 pessoas no país em 2022. A idade mediana dos Rivelinos era mais alta: 48 anos. Uma parcela de 69,3% deles nasceu na década iniciada em 1970, quando o Brasil foi tricampeão mundial. Rivellino era um dos destaques da seleção.

O IBGE diz que jogadores de futebol têm grande influência nos registros de nomes dos bebês ao longo dos anos.

