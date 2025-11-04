O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Londrina do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), denunciou 25 pessoas por 42 fatos criminosos investigados no âmbito da Operação Las Vegas.
As investigações, iniciadas para apurar práticas de organização criminosa voltada à exploração de jogos de azar (jogo do bicho), usura e lavagem de dinheiro, revelaram a atuação de um grupo liderado por um empresário local, que mantinha uma plataforma tecnológica de abrangência nacional para gerenciar apostas ilegais.
Segundo a denúncia, a partir da plataforma digital, o grupo obteve lucros elevadíssimos, que eram “lavados” por meio de um sofisticado esquema envolvendo a criação de empresas de fachada — utilizadas para movimentar valores e ocultar a propriedade de bens —, além da aquisição de bens móveis e imóveis.
Crimes imputados – O grupo criminoso foi denunciado pelos crimes de organização criminosa, lavagem de ativos, usura e falsidade ideológica, bem como pela contravenção penal de jogo do bicho.
Além disso, o MPPR solicitou à Justiça o perdimento do produto e do proveito dos crimes, no montante de quase R$ 200 milhões (R$ 197.716.102,00). O valor corresponde ao faturamento bruto da organização criminosa em parte do período investigado.
Foi requerido ainda o perdimento de dezenas de bens imóveis de alto padrão e veículos de luxo adquiridos com o dinheiro ilícito, a reparação por danos morais coletivos e o confisco do patrimônio dos principais denunciados e de suas empresas, diante da vultosa inconsistência patrimonial demonstrada entre as receitas declaradas e os valores efetivamente movimentados.
Operação Las Vegas – A Operação Las Vegas, nome dado em referência ao esquema de jogos ilegais, teve duas fases: a primeira, em 30 de janeiro, e a segunda, em 16 de outubro de 2025, ambas destinadas ao cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisão.
Matérias anteriores:
16/10/2025 – Núcleo de Londrina do Gaeco deflagra 2ª fase da Operação Las Vegas, que apura grupo criminoso nacional ligado a jogos de azar
30/01/2025 – Gaeco de Londrina deflagra operação contra organização criminosa milionária com atuação nacional ligada a jogos de azar
