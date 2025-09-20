As regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste têm alerta para uma onda de tempestade, segundo a MetSul Meteorologia. Há também risco de temporais isolados na Região Norte.
A previsão do tempo aponta para temporais já neste fim de semana no Rio Grande do Sul, devido à presença de ar quente e úmido de baixa pressão atmosférica. A partir de domingo, um ciclone deve se formar na região do Uruguai, trazendo instabilidade para o sul gaúcho. Há risco de chuva forte e granizo.
Na próxima segunda-feira, todo o Sul deve começar com chuva, com possibilidade reduzida de temporais em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.
A onda de tempestades avança para o Centro-Oeste e o Sudeste no início da semana, com chuva intensa. De acordo com a MetSul, há risco de tempestades fortes a severas, além de potencial para formação de “supercélulas de tempestade”, com formação de tornados e ocorrência de correntes de vento.
Os temporais ainda devem vir acompanhados de muitos raios e granizo.