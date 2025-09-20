O Flamengo conseguiu anular a expulsão de Gonzalo Plata por segundo cartão amarelo recebido durante a vitória por 2 a 1 sobre o Estudiantes, nesta quinta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Desta forma, o atacante equatoriano está liberado para atuar na partida de volta, na próxima quinta, em La Plata.
O clube ficou na bronca por conta da atuação do árbitro Andrés Rojas no Maracanã, não apenas pela expulsão, mas por outros lances muito questionados no decorrer do jogo. Em nota oficial, afirmou que recorreria à Conmebol, o que aconteceu na manhã de hoje. Durante a tarde, o clube confirmou o sucesso no apelo:
“O Clube de Regatas do Flamengo informa que a CONMEBOL, por meio de ofício enviado no início da tarde desta sexta-feira (19), retirou a punição aplicada ao atacante Gonzalo Plata em decorrência do segundo cartão amarelo, e consequente expulsão, recebido na partida contra o Estudiantes, realizada na última quinta-feira (18), pela CONMEBOL Libertadores. Com a medida, o atleta encontra-se apto para atuar normalmente no jogo de volta, marcado para a próxima quinta-feira (25), na Argentina.”
“A Unidade Disciplinar informa que a comunicação de medidas disciplinares referentes ao jogador Gonzalo Jordy Plata Jiménez foi modificada. Consequentemente, confirma-se que o referido jogador não está suspenso para a próxima partida oficial do seu clube na Libertadores de 2025”, disse o comunicado da Conmebol.
Pela manhã, menos de 12 horas do fim da partida, a Conmebol havia se posicionado confirmando a suspensão de Plata para o confronto da volta, na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estadio Jorge Luis Hirschi, em La Plata. Porém, conforme apuração do GLOBO, a decisão final sobre a reversão será publicada ainda hoje.
Para além da expulsão de Plata, o Flamengo não conseguirá reverter nenhuma outra decisão relacionada à partida. A reportagem consultou o clube, que afirmou não ter mais embasamento jurídico restante.
O equatoriano recebeu o segundo cartão amarelo ao ser atingido pelo zagueiro Facundo Rodríguez, que chutou a sola do pé do atacante, e ambos caíram no gramado, aos 36 minutos do segundo tempo. Os jogadores do Flamengo reclamaram do cartão vermelho e ainda pediram pênalti em cima do atleta. Em desvantagem numérica, o rubro-negro, que vencia por 2 a 0, sofreu um gol nos acréscimos.
A Conmebol publicou o áudio da cabine do VAR também nesta manhã, e reconheceu que a decisão de Rojas foi equivocada, mas que a equipe de vídeo não poderia interferir.
— O atacante rubro-negro joga a bola. Posteriormente, o defensor de camisa branca chuta a bola e ambos caem no chão, não configurando infração do atacante. O árbitro observa a ação e sanciona incorretamente o jogador rubro-negro, expulsando por duplo cartão — informa a entidade no vídeo.
— Vale esclarecer que, de acordo com o protocolo VAR e as regras do jogo, o VAR poderá interferir apenas em incidentes das quatro considerações revisáveis, que são gols, pênaltis, cartão vermelho direto e confusão de identidade. Por não configurar nenhum desses incidentes, já que não é uma infração de cartão vermelho direto, o VAR não pode interferir — completa o narrador.
Em nota oficial publicada no início da tarde de hoje, o Flamengo enumerou diversos erros que considerou graves durante a vitória por 2 a 1, e disse que Rojas cometeu “um desfile de equívocos e decisões que extrapolaram o limite do erro humano, deixando evidente uma condução tendenciosa”.
“O Flamengo irá recorrer junto à CONMEBOL da absurda expulsão do jogador Gonzalo Plata, na absoluta certeza de que a Confederação Sul-Americana de Futebol irá rever a decisão, com urgência, e reverter a punição aplicada ao atleta. O mesmo deve ser feito já para a próxima partida, sob pena de se perpetuar uma injustiça que prejudicaria ainda mais a competição e mancharia sua imagem diante do cenário internacional”, diz trecho da nota.
Além de se sentir prejudicado, o rubro-negro afirmou que estes erros foram um “ataque direto à integridade” da Libertadores, e que “não podem ser tratadas como simples falhas”.