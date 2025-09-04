Em seu pontapé nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026, a Espanha encara a Bulgária nesta quinta-feira, 4, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Nacional Vasil Levski, em Sófia.
A Bulgária, que não participa de uma Copa do Mundo desde 1998, retorna à disputa após uma campanha frustrante na Nations League — sendo derrotada nos playoffs pela Irlanda e ficando com a permanência na Liga C. Nos últimos amistosos em junho, a seleção não venceu, terminando com um 2–2 com Chipre e uma goleada por 4–0 diante da Grécia. O técnico Ilian Iliev define o confronto como “o mais importante da minha carreira e de meus jogadores” e aposta na pressão da torcida para inverter o script, mesmo diante da falta de entrosamento e desequilíbrio no elenco — há dúvidas no setor defensivo e a presença de Luka Petkov é incerta.
A campeã europeia Espanha inicia a campanha embalada pelas glórias recentes — título inédito com 7 vitórias em 7 jogos na Euro 2024 e final da Nations League, apesar da derrota nos pênaltis para Portugal. Luis de la Fuente optou por retorno de Rodri e Carvajal, além da primeira convocação de Jesús Rodríguez, sinalizando renovação com experiência. A presença de Lamine Yamal e Pedri reforça o repertório ofensivo; Morata, capitão, mantém humildade e valoriza o espírito coletivo
Como assistir ao jogo entre Bulgária e Espanha?
Bulgária e Espanha vão jogar nesta quinta, 4, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Nacional Vasil Levski, em Sófia, pela primeira rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão exclusiva do Sportv.
Prováveis escalações:
Bulgária: Naumov; Antov, Turitsov, Petkov e Hristov; Chochev, Karabelyov e Stefanov; Delev, Krastev e Minchev. Técnico: Ilian Iliev.
Espanha: Unai Simón; Carvajal, Laporte, Le Normand e Grimaldo; Rodri, Pedri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Álvaro Morata e Nico Williams. Técnico: Luis de la Fuente.
Odds para Bulgária e Espanha:
Resultado final
Betano: Bulgária (22.00) – Empate (9.00) – Espanha (1.12)
Bet 365: Bulgária (23.00) – Empate (11.00) – Espanha (1.09)
Arbitragem:
- Árbitro principal: Srđan Jovanović (Sérvia)
- Assistentes: Uroš Stojković (Sérvia) e Milan Mihajlović (Sérvia)
- Quarto árbitro: Novak Simović (Sérvia)
- VAR (Árbitro assistente de vídeo): Momčilo Marković (Sérvia)
- AVAR (Assistente VAR): Jelena Cvetković (Sérvia)