Es ist sein erster Auftritt als Bundeskanzler bei einem Bundesliga-Spiel.

Friedrich Merz (70) wird nach BILD-Informationen die heutige Partie zwischen Borussia Dortmund und dem FC St. Pauli (15.30 Uhr, Sky und im BILD-Liveticker ) im Stadion verfolgen. Der primäre Grund dafür: Der Kanzler wird zuvor vom Bäckerinnungsverband West in Dortmund mit dem „Großen Stutenkerl“ ausgezeichnet – die höchste Ehrung des Verbandes. Die Laudatio in der Signal-Iduna-Gruppe hält BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke (66). Auch aus dem Grund, dass Merz und Watzke seit vielen Jahren befreundet sind, wird sich Merz anschließend das Spiel der Borussia vor Ort ansehen. Auf der Haupttribüne wird er den Rückrunden-Auftakt gemeinsam mit Watzke und der BVB-Geschäftsführung um Chef Carsten Cramer (57) verfolgen.

Kanzler Merz heute beim Dortmund-Spiel

Aus Sicht der Borussia ist der Besuch hoffentlich kein schlechtes Omen. Denn: Die letzten BVB-Spiele, die Merz vor seiner Zeit als Bundeskanzler besuchte, endeten für den aktuellen Tabellen-Zweiten tragisch. So war Merz etwa am 34. Spieltag der Saison 2022/2023 im Dortmunder Stadion, als die Mannschaft gegen Mainz (2:2) die schon sicher geglaubte Meisterschaft verspielte. Rund ein Jahr später begleitete Merz die Borussia nach London, wo es im Champions-League-Finale eine 0:2-Niederlage gegen Real Madrid gab.

Merz und Watzke kennen sich seit 50 Jahren

Woher kommt die enge Verbindung zwischen Watzke und dem Kanzler? Beide stammen aus dem Sauerland, kennen sich deshalb schon seit rund 50 Jahren. Watzke machte nie ein Geheimnis daraus, dass er die politischen Ansichten von Merz zu großen Teilen teilt. Von 2010 bis 2014 war Merz Mitglied des Aufsichtsrates beim BVB, Watzke war zu der Zeit Vorsitzender der Geschäftsführung.

Beide telefonierten in den vergangenen Jahren regelmäßig. Auch nach Merz’ Wahl zum Kanzler ist der Kontakt nicht abgebrochen. Als der BVB etwa im vergangenen Oktober das Pokalspiel in Frankfurt gewann, gehörte Merz, noch immer Mitglied der Borussia, zu den ersten Gratulanten auf dem Handy von Watzke. Zur Feier anlässlich von Merz’ 70. Geburtstag im vergangenen November war Watzke eingeladen.