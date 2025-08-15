A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (Sesp-PR) informou, no fim da tarde desta sexta-feira (15), que foram suspensas as buscas por vestígios na fábrica Enaex Brasil, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).
Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica estavam atuando no local desde a explosão da fábrica, que ocorreu na manhã da última terça-feira (12).
Durante coletiva de imprensa, o secretário da Sesp, Hudson Teixeira, explicou que na semana que vem será feita uma nova avaliação para verificar a possibilidade de retomar as buscas na área da explosão.
“Todos os vestígios biológicos que foram possíveis serem extraídos daquela área foram feitos pela polícia e bombeiros. Tudo foi encaminhado para a Polícia Científica e temos o compromisso de até dez dias encerrar toda análise do material para proporcionar às famílias que tenham a Certidão de Óbito e identificação de todas as pessoas que faleceram nessa catástrofe”, afirmou Hudson.
A explosão em um dos barracões da fábrica provocou a morte de nove funcionários que estavam no local. Outras sete pessoas ficaram feridas.
Os materiais coletados nas buscas serão analisados pela Polícia Científica.
Enaex Brasil, antiga Britanite
A Enaex Brasil, especializada na produção de explosivos e desmonte de rochas, opera em regime de turno 24 horas — o que explica a presença de pessoas no momento da tragédia. Vale lembrar que, em 2004, uma explosão anterior na fábrica resultou na morte de duas pessoas.
