No caso do Dolphin Mini, a versão GL tem preço público sugerido (PPS) de R$ 118.990, mas o valor cai para R$ 107.091 com o desconto de 10% oferecido para clientes de venda direta (CNPJ ou produtor rural). No caso do público PcD, o preço cai ainda mais, para R$ 99.990, enquanto os taxistas pagarão o menor valor da tabela: R$ 98.580.
Na comparação com as demais versões do compacto, a GL se diferencia pela bateria de menor capacidade. Enquanto a versão convencional possui 38 kWh, na variante de venda direta a capacidade cai para 30 kWh. Com isso, a autonomia também é reduzida, passando de 280 km para 250 km, de acordo com o padrão de medição do Inmetro.