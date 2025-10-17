Quem saiu de ‘A Fazenda 17’? Eliminação com rejeição faz Gaby Spanic cair no choro: ‘Obrigada, Brasil’.

A protagonista de ‘A Usurpadora’ foi às lágrimas com o resultado da Roça! Aos detalhes:
A quarta Roça de “A Fazenda 17” pegou fogo e terminou com Fernando Sampaio eliminado, na madrugada desta sexta-feira (17)! O ator recebeu só 15,63% dos votos para ficar, o menor índice da temporada até agora, e deu adeus à disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões. A saída, marcada por emoção, foi acompanhada de lágrimas, panelas e gritos de “justiça” na sede. Já não era hora, não é mesmo? Convenhamos…
Antes do anúncio, Adriane Galisteu conduziu o tradicional momento de tensão. Rayane Figliuzzi, Yoná Sousa e Fernando se despediram dos colegas e foram para a varanda… o trio de roceiros que, segundo a apresentadora, “viveu amor e ódio na mesma intensidade”. “Vocês dão a cara a tapa o tempo todo. É muito melhor se arriscar do que se esconder”, disse Galisteu, antes de abrir o envelope decisivo.
‘Tanta planta ali dentro’: eliminado, Fernando reclama
A primeira a escapar da Roça foi Yoná Sousa, recebida na sede com um abraço coletivo. Logo depois, Galisteu anunciou a eliminação de Fernando, confirmando o que as enquetes já indicavam: rejeição alta. “Eu tô bem frustrado. É tanta planta ali dentro ainda”, desabafou o ator logo após deixar o confinamento.
Ele ainda declarou torcida para Kathy Maravilha, a quem chamou de “pessoa que ama isso aqui como eu amo”, e admitiu que Yoná pode acabar vencendo o programa, mesmo sem ter uma trajetória tão clara de jogo (segundo ele mesmo, claro). Eita!
Gaby Spanic chora e comemora: ‘Obrigada, Brasil’
Enquanto Fernando deixava o reality, Gaby Spanic não …
