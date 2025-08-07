Câmera flagra descarga elétrica e início do incêndio que destruiu mecânica em Cascavel

Na noite desta terça-feira (5) a CGN teve acesso a imagens de câmera de segurança que registraram um incêndio em uma oficina de funilaria e pintura em Cascavel.

O fato aconteceu durante um temporal na noite do último dia 27, na empresa localizada na Rua Cuiabá, perto do cruzamento com a Avenida Tancredo Neves.

No vídeo é possível ver o momento em que a descarga elétrica atinge um veículo, o qual começa a pegar fogo.

Infelizmente todos os cinco carros que estavam no local foram consumidos pelas chamas. O incêndio também causou danos na estrutura da oficina, deixando um prejuízo gigantesco ao proprietário.

Reconstrução

Infelizmente, nem a oficina nem os veículos atingidos possuíam seguro, o que torna a situação ainda mais difícil. O prejuízo é enorme e atinge diretamente o sustento da família responsável pela oficina, seus colaboradores e os clientes que perderam seus bens.

A empresa fez uma vakinha, com a intenção de arrecadar fundos neste processo de reconstrução. Confira abaixo:

A Importcar sempre foi conhecida em Cascavel pela honestidade, competência e cuidado com os veículos de seus clientes. Agora, após anos de dedicação e trabalho duro, a equipe se vê diante de um enorme desafio para tentar reconstruir tudo do zero.

Estamos criando esta vaquinha para pedir a sua ajuda nesse recomeço. O valor arrecadado será utilizado para: • Recuperar a estrutura física da oficina • Repor ferramentas e equipamentos perdidos no incêndio • Ajudar a indenizar, na medida do possível, os proprietários dos veículos atingidos • Manter os funcionários durante este período difícil

Toda ajuda é bem-vinda. Qualquer valor, por menor que seja, fará uma grande diferença. E se você não puder contribuir financeiramente, pedimos que compartilhe essa campanha com seus amigos e redes sociais.

Vamos juntos mostrar que a solidariedade ainda faz a diferença. Desde já, agradecemos profundamente por cada gesto de apoio.

Para colaborar com a arrecadação, acessar o link (clique aqui) e clicar em “Quero Ajudar”. Quem quiser mais informações sobre a ação, pode entrar em contato pelo telefone (45) 99839-1140.