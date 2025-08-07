Rapaz come, bebe e tenta dar calote em restaurante; acaba preso em Cascavel

Um rapaz de 21 anos, morador do estado de São Paulo, foi preso na noite desta terça-feira (05) após tentar sair sem pagar a conta em um restaurante localizado em frente à rodoviária de Cascavel. Segundo relatos, o jovem consumiu alimentos e bebidas no estabelecimento e, ao final, tentou deixar o local sem quitar a despesa.

O proprietário do restaurante percebeu a intenção do rapaz e o deteve, solicitando o pagamento. O homem afirmou que não possuía dinheiro para pagar a conta. Diante da situação, o dono do estabelecimento ofereceu-lhe a possibilidade de deixar algum objeto de valor como garantia até que conseguisse o valor devido. O rapaz, no entanto, portava apenas o carregador de sua tornozeleira eletrônica, item que deixou com o proprietário antes de se retirar.

Pouco tempo depois, o homem retornou ao restaurante para buscar o carregador, alegando que não havia conseguido obter o dinheiro necessário para quitar a dívida. Neste momento, ele passou a ameaçar o proprietário do estabelecimento.

A Guarda Municipal foi acionada e compareceu ao local. O rapaz foi preso sob as acusações de desacordo comercial e ameaça, sendo conduzido à delegacia da Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.