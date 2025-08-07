Carteira dos Correios é encontrada morta após desaparecimento

O corpo de Doraci Maria de Almeida, 45 anos, funcionária dos Correios, foi encontrado boiando no Lago Paranoá, em Brasília, nesta segunda-feira (4/8). A mulher, que tinha diagnóstico de bipolaridade, estava desaparecida desde a última quarta-feira (30/7), quando foi vista pela última vez em estado de confusão.

Doraci, moradora de Sobradinho 2, trabalhava na agência dos Correios do Lago Norte e foi liberada do trabalho às 12h30 na quarta-feira. Testemunhas relataram que ela parecia desorientada e entregou seus pertences, incluindo o celular, a um trabalhador na 601 Norte por volta das 17h30. A família conseguiu recuperar os objetos, mas não soube para onde ela foi depois disso.

O Corpo de Bombeiros localizou o corpo de Doraci próximo ao Clube do Congresso, no Lago Paranoá. A polícia está investigando as circunstâncias da morte, que ainda não foram esclarecidas. Doraci tinha histórico de bipolaridade há cerca de 10 anos, mas nunca havia ficado tanto tempo desaparecida durante crises.

O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), e uma perícia deve confirmar a causa da morte. Enquanto isso, familiares e amigos aguardam respostas sobre o que levou ao trágico fim de Doraci. A história chama atenção para a importância do acompanhamento de pessoas com transtornos mentais e a necessidade de redes de apoio eficazes.

Fonte: Tribuna do Nordeste.