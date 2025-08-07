Ação integrada apreende contrabando avaliado em R$ 500 mil no Parque Nacional da Ilha Grande

Nesta terça-feira (5), uma operação conjunta entre policiais federais do NEPOM-PF e policiais militares do BPFRON/PMPR resultou na apreensão de uma embarcação carregada com cigarros eletrônicos e cigarros de origem paraguaia, no Rio Paraná, nas proximidades do Parque Nacional da Ilha Grande, em Guaíra (PR).

Durante patrulhamento embarcado, as equipes avistaram uma embarcação em atitude suspeita navegando nas imediações da Lagoa Saraiva, área considerada berçário natural e onde a pesca é proibida. Ao tentarem realizar a abordagem, os suspeitos lançaram a embarcação contra a margem do rio e fugiram pela mata ciliar densa da região.

No local, os agentes apreenderam a embarcação carregada com fardos de contrabando, gerando um prejuízo estimado de R$ 500 mil ao crime organizado.

Apesar das buscas realizadas nas imediações, nenhum suspeito foi localizado.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra (PR) para as devidas providências.

A operação reforça o comprometimento das forças de segurança pública no combate ao crime nas regiões de fronteira, contribuindo para a proteção ambiental e a segurança da comunidade local.

Fonte: Polícia Federal de Guaíra